La companyia anoienca Teatre Nu porta al Lliure l'espectacle de titelles "Numa"

El muntatge neix del "gest generós de la Irene Santos, una veïna de Sant Martí de Tous" que va confiar a la companyia una història, uns titelles i una escenografia que havia fet a casa seva

Amb la direcció de Maria Hervàs i Víctor Hervàs, l'obra s'inclou en el marc d’ElPetit, el Festival Internacional d’Arts per a la Primera Infància i es veurà aquest divendres i aquest dissabte

Una escena de "Numa"

Una escena de "Numa" / Teatre Nu

La companyia de Sant Martí de Tous, Teatre Nu, portarà aquest divendres i dissabte a la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure de Montjuïc el muntatge Numa. L'obra s'inclou en el marc d’ElPetit, el Festival Internacional d’Arts per a la Primera Infància.

Amb la direcció de Maria Hervàs i Víctor Hervàs, Numa és un espectacle de titelles amb música en directe interpretat per Laia Borràs, Mireia Moncunill i Pau Senserrich. Aquest neix del gest generós de la Irene Santos, una veïna de Sant Martí de Tous que, després d’anys allunyada del món del teatre, va confiar al Teatre Nu una història, uns titelles i una escenografia preciosos que havia fet a casa seva. Tres anys després, aquest projecte, iniciat en la intimitat del seu taller, arriba als escenaris com un homenatge a la creativitat i a la màgia de compartir històries, convertint el seu regal en una experiència única per al públic.

Sinopsi:

En Numa és un nen que viu en una casa bonica d’un poble bonic que bé podria ser el vostre. Un dia, la seva mare li fa un regal amb un retall de roba. Un regal fet amb les seves pròpies mans. Aquesta és una història que ens parla de la generositat, de la necessitat de crear i imaginar mons bonics que ens poden fer millors.

Notícies relacionades i més

Horaris

  • Sala Fabià Puigserver, al Teatre Lliure de Montjuïc:
  • Divendres 28 de novembre: 9.30 i 11 h
  • Dissabte 29 de novembre: 11 h i 12.30 h

Festival elPetit

Fins al 30 de novembre, el Festival elPetit desplega la 21a edició a 11 ciutats del territori, teixint complicitats entre més de 30 espais amb una programació internacional i nacional d’alta qualitat, pensada per a infants de 0 a 5 anys i les seves famílies. Aquest any, sota el lema "Teixim?", el Festival elPetit convida a construir xarxa. Així, elPetit incorpora enguany dues noves seus: el Teatre Lliure de Montjuïc i el Centre Penitenciari de Ponent.

