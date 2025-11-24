Els manresans Manel Camp i Santi Arisa, els músics originals que participaran en l'homenatge dels concerts de Lluís Llach el 1976
"Llach – Gener 76. 50 anys", que obrirà el 31è Barnasants al Palau de la Música Catalana el 27 de gener, es repetirà l'endemà, 28
El concert reproduirà el repertori original íntegre dels concerts del cantautor al Palau dels Esports de Barcelona el gener del 1976
Regio7
El gran concert d’homenatge a Lluís Llach, que commemorarà el 50è aniversari dels concerts del gener de 1976, tindrà una segona data. "La ràpida" venda d'entrades de Llach – Gener 76. 50 anys, que obrirà el 31è Barnasants al Palau de la Música Catalana el 27 de gener, ha fet que l'organització programi un segon concert, l'endemà, 28 de gener. Les entrades —per a les dues dates— ja es poden adquirir al web www.gener76.cat.
Mig segle després, el Barnasants vol reviure l’esperit d’aquell moment amb una producció pròpia del festival, amb idea original, guió i direcció de Fermí Puig, Carles Girbau i Xavier Pintanel. Per fer-ho, l'espectacle reproduirà el repertori original íntegre dels concerts de Llach al Palau dels Esports de Barcelona els dies 15, 16 i 17 de gener del 1976. Per fer-ho, l'espectacle comptarà amb dos manresans. D'una banda, el músic i compositor manresà Manel Camp, autor dels arranjaments originals dels concerts del 1976, que signarà la direcció musical; de l'altra, Santi Arisa, bateria del grup original que va acompanyar Llach. Ara, amb Camp i Arisa actuaran Borja Penalba (guitarres i veus), Jordi Gas (baix i veus), Anna Bosch (teclats) i Sofia Itriago (flauta), amb les veus de Gemma Humet i Joan Reig.
Manel Camp i Santi Arisa van ser dos dels components de Fusioon, amb Martí Brunet i Jordi Camp, el grup de música progressiva que va estar actiu entre 1971 i 1976.
L'espectacle Llach – Gener 76. 50 anys vol ser, com afirmen els seus impulsors, un muntatge "per reviure l'esperit d'una època de lluita i esperança, a través de la música i la memòria, amb la cançó d'autor com a vehicle de compromís comunitari".
