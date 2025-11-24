El públic del Kursaal entusiasmat: "L'èxit de 'Mamma mia!' són les cançons d'Abba"
Les set representacions del musical van batre rècords al teatre manresà, amb 5.600 espectadors
El públic són xifres, però també emocions. Les set funcions de "Mamma mia!" van aplegar 5.600 espectadors durant quatre dies al Teatre Kursaalde Manresa, un rècord en la història dels musicals de gran format a l'equipament del Passeig Pere III. I cadascuna de les persones del públic amb la seves expectatives, il·lusions i històries particulars. Aquí n'expliquem algunes.
MARINA MOYANO, GEMMA BUCH, NATASHA GONZÁLEZ I JUDIT BRUNET
"Una banda potent com Abba i una bona història que uneix les cançons"
Feien temps en un bar davant del Kursaal amb moltes ganes de veure per primer cop Mamma mia! en format de teatre musical. El gènere no els resulta aliè, però el neguit del primer cop s’havia instal·lat a la taula que compartien les manresanes Marina Moyano i Gemma Buch, i la Natasha González i la Judit Brunet, ambdues d’El Pont de Vilomara. Anaven amb prou antelació per estalviar disgustos d’última hora.
«Recordo que, quan jo era petita, el pare escoltava les cançons i vaig pensar que si mai tenia l’oportunitat de veure el musical amb els temes d’Abba hi aniria», reconeixia Buch, expressiva i visiblement emocionada, com les seves amigues, per l’experiència que estaven a punt de viure. I això que són espectadores habituals de música i teatre i la combinació de les dues arts. Fins i tot de l’òpera, que programa el Kursaal cada semestre.
«L’èxit de Mamma mia! es deu segurament a la combinació de les cançons d’una banda potent com Abba i una història que les uneix», explicaven en animada conversa. «També hi ha la pel·lícula, és clar», admetien, «plena d’actors famosos ... si hi ha una intèrpret com la Mery Streep, ja tens ganes de veure-la». Un ganxo inqüestionable al qual la versió cinematogràfica va sumar noms de la talla d’Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan i Christine Baranski, entre altres noms de primera fila.
«Al Kursaal vam venir a veure Sonrisas y lágrimas i Cabaret», recordaven, però també són aficionades a baixar a Barcelona quan l’ocasió s’ho mereix. Entre els títols més recordats, el musical sobre La família Addams.
«És una història senzilla i divertida», apunten: «ja ens agrada pensar, però a vegades el que et ve de gust és seure i mirar, gaudir del moment». Una reflexió encertada per definir l’estat de felicitat que va proporcionar la visió del musical en moltes espectadores.
PEPITA COLL, CÈLIA MAESTRE I OLGA SARDÀ
«La meva filla ha vist la pel·lícula trenta mil vegades»
Tres generacions plegades per gaudir d’un musical de gran format, la combinació perfecta. Olga Sardà, d’Avià, anava amb Cèlia Maestre, la seva filla de 7 anys. A la dupla s’hi afegia Pepita Coll, de Berga i, en aquest cas, mare d’una de les acompanyants i àvia de l’altre.
A punt d’entrar a l’espectacle de diumenge a les dotze, tant Coll com Maestre confessaven que no en sabien res, que era una sorpresa. «La meva filla és una fanàtica de Mamma Mia!, ha vist la pel·lícula trenta mil vegades», apuntava Sardà, la responsable del regal. Més enllà de ser una de les seves produccions preferides, aquest va ser el primer musical de la més petita del grup, que no va poder-se decantar per cap de les cançons, «m’agraden molt totes», deia. Coll també va gaudir ahir per primera vegada d’una proposta d’aquest estil. Sobre les expectatives, esperaven «molta llum, color i espectacle».
Així doncs, la sorpresa de Sardà va traduir-se en una doble estrena en el món dels musicals i, ben pensat, no hi ha millor manera de fer-ho que amb la família.
CLARA PUIG MAS I LES SEVES FILLES MARTINA I JÚLIA GROS PUIG
"Les nenes van fer un número de l’obra a ballet"
No paraven quietes ni un moment abans que la mare les fes entrar al teatre i s’haguessin d’estar una hora llarga quietes per viure la primera part d’un musical que ja coneixen. La Martina (7 anys) i la Júlia (4) Gros, filles de la Clara Puig Mas, «ballen a l’Esbart Manresà i estan acostumades a veure espectacles». Afortunades elles! A més, també fan ballet a Navarcles i un dia els va tocar interpretar un passatge del famós «Mamma mia!» que ahir es disposaven a gaudir com a espectadores. Segurament de les més menudes de la platea.
«En fer aquest número, van dir que volien anar a veure el musical, i aquí estem», explicava la Clara, orgullosament satisfeta de poder viure amb les seves petites un moment tan especial com la representació de l’obra. «Per què té tant èxit? Els temes d’Abba, i perquè et recorda a uns altres temps», reconeixia la navarclina. Però «això no ho posis, que no sé què semblarà ...», demanava divertida. Tranquil·la, Clara, quedarà entre nosaltres.
DAVID CABALLERO
«No hi anava amb gaire expectatives»
Sovint pensem que als espectacles s’hi va per convicció pròpia, però, a vegades, hi ha altres factors que hi juguen un gran paper. En el cas del David Caballero, del Pont de Vilomara, dissabte va acudir a veure Mamma Mia! per acompanyar la seva parella sentimental, l’Andrea. «Vaig anar al musical perquè li feia molta il·lusió, és una fan incondicional», confessava. De fet, el jove explicava que la seva xicota va organitzar un munt de persones per no quedar-se sense entrades: «Estàvem tots connectats per comprar-les, va crear un grup de WhatsApp només per a això».
Tot i que inicialment va assistir-hi per fer companyia a l’Andrea i assumint que «no hi anava amb gaire expectatives perquè els musicals no m’apassionen», Caballero va sortir ben content de l’espectacle: «Ha estat molt bé, m’ha passat en un tres i no res». «Ha sigut tot espectacular», afegia.
I, ben mirat, el cas del vilomarenc defineix força bé el fenomen Mamma Mia!, una proposta que agrada inclús a aquells qui no es defineixen com a grans amants dels musicals.
EULÀLIA SANTASUSAGNA
«El públic estava motivadíssim»
Una de les qüestions que ha caracteritzat el pas de Mamma Mia! per Manresa és la gran interacció que ha brindat amb el públic: aplaudiments constants, balls discrets -o no tant- i algun cant dissimulat. La cardonina Eulàlia Santasusagna, que va anar a una de les funcions de dissabte, va vibrar amb la resta d’espectadors: «El públic estava motivadíssim, només feia falta veure al final quan la gent s’ha aixecat i estava entregadíssima».
En el seu cas, és una apassionada dels musicals, ja sabia on venia i la proposta no la va defraudar. «M’ha semblat espectacular, he sortit al·lucinada», deia, mentre afegia que «he gaudit tota l’estona, hi ha hagut riure i emoció». Amb tot, el que més la va impactar va ser la precisió dels moviments i de les coreografies, «estava tot clavat».
Santasusagna ja havia gaudit de l’obra en directe a Cardona, «era petita i ja m’encantava». A més, la jove també admetia haver vist «moltes vegades» la pel·lícula, que és la «típica de posar quan no saps què mirar». «Mamma Mia sempre és la resposta», finalitzava.
