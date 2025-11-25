L'actor Oriol Pla i la directora del documental "Se acabó", Joanna Pardos, triomfen als premis Emmy
Pla és el primer intèrpret de l'Estat espanyol que obté un premi Emmy internacional
EFE/E.B.
Fita històrica per al cinema català. L'actor barceloní Oriol Pla ha guanyat a Nova York el Premi Emmy Internacional a la millor interpretació masculina per la sèrie “Yo, adicto” i és el primer intèrpret espanyol que aconsegueix aquest guardó. D'altra banda, el documental que relata el cas Rubiales, “#SeAcabó: Diario de las campeonas”, dirigit per la catalana Joanna Pardos, ha guanyat aquest dilluns a Nova York el Premi Emmy Internacional al millor documental esportiu del 2025, superant el film “Argentina 78”, sobre la victòria argentina en el mundial disputat al seu país. Per la seva part, l’actor barceloní Oriol Pla
Pla, de 32 anys, ha estat el gran vencedor de la 53a edició dels Premis Emmy Internacional. La sèrie “Yo, adicto”, protagonitzada per Oriol Pla, és una història adaptada de la novel·la homònima de Javier Giner, coproduïda per Alea Media i Disney+, en què es relata la vida del mateix Giner, plena d’obstacles i dificultats amb les drogues. Pla, fa poques setmanes, va passar per l'escenari del Kursaal de Manresa amb la seva obra Gola, amb la qual està de gira, amb una actuació extraordinària.
En el seu discurs, Pla ha dedicat el trofeu a Javi Giner, l’home a qui dona vida a la sèrie: “Mai podré agrair-t’ho prou. Mereixes viure en veu alta, amb orgull i meravellosament”, ha comentat l’actor català, que també ha tingut paraules per a la família de Giner en euskera i en català, i per als seus pares.
Per la seva banda, la pel·lícula de no-ficció "#SeAcabó: Diario de las campeonas" explica el cas que va donar la volta al món sobre el petó no consentit que l’aleshores president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, va fer a Jenni Hermoso després de la victòria d’Espanya a la final del Mundial 2023 d’Austràlia i Nova Zelanda.
“#SeAcabó: Diario de las campeonas” està dirigit per la catalana Joanna Pardos i produït per Netflix, amb els productors executius que van acompanyar la directora: Luis Calvo i Javier Martínez Suárez.
Els altres documentals esportius nominats eren “Argentina 78”, sobre el mundial guanyat per la selecció albiceleste; “Chasing the Sun 2”, sobre la victòria de la selecció sud-africana en el mundial de rugbi; i “Sven”, sobre un entrenador suec que va lluitar contra el càncer.
Després de rebre el premi, Pardos ha dit que estava molt emocionada: “És una cosa amb què somies si t’agrada el cinema, i més amb una història així.” “Haver fet un documental d’aquesta temàtica en una plataforma tan potent a escala internacional com Netflix, que hagi apostat per aquest tema i per la llibertat de poder-lo explicar, és sinònim que també estan canviant les normes”, ha afegit Pardos.
“Que les nenes persegueixin tots els seus somnis, perquè l'Alèxia, la Jenni i la Irene ens han ensenyat que podem saltar barreres”, ha sentenciat Pardos.
“Va ser un projecte molt complicat, amb moltes versions. Evidentment, no tota la societat pensava de la mateixa manera, però volem deixar aquest missatge que contrasta amb una versió oficial molt desequilibrada i volem donar equilibri a aquesta història amb la història de les campiones”, ha afegit, per la seva banda, Luis Calvo.
El país més premiat de la nit ha estat el Regne Unit, amb 7 Premis Emmy Internacionals en les categories de millor interpretació femenina, actualitat, minisèries, contingut infantil en directe, comèdia, documental i sèrie dramàtica.
