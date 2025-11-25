La periodista i escriptora Llucia Ramis participa en el Club de Lectura de la biblioteca de Súria
La tertúlia va estar centrada en la seva novel·la "Les possessions", Premi Anagrama 2018
Regió7
L’escriptora i periodista Llucia Ramis va protagonitzar la darrera tertúlia del Club de Lectura de la biblioteca de Súria, que va tenir lloc el dimecres 19 de novembre. L’acte va omplir la biblioteca, amb la presència de prop d’una quarantena de persones.
La tertúlia va estar centrada en la seva novel·la Les possessions, una obra sobre antics secrets de família que encara condicionen el present, en un context de fortes ambicions personals. Ramis va guanyar el Premi Anagrama 2018 amb aquesta obra. La tertúlia va ser conduïda per Ramon Garcia.
L’autora mallorquina va parlar de la seva novel·la com «una mena de crònica» d’una època a partir de vivències i reflexions personals sobre temes com el periodisme, la corrupció, l’especulació immobiliària i la insularitat.
Segons Llucia Ramis, la literatura té la capacitat de descobrir «passadissos perduts», estimular la reflexió sobre la pròpia realitat i explorar les pors més íntimes. Per a la darrera convidada del Club de Lectura de la Biblioteca, «si entens com funciona la teva família, entens el món».
El Club de Lectura de Novel·la de la Biblioteca Pública va néixer l’any 2013. El seu objectiu és potenciar el gust per la lectura i fer de les tertúlies un espai de participació i de relació per compartir opinions i diferents punts de vista, en algunes ocasions amb la presència dels mateixos autors i autores.
