El viatge del musical bagenc sobre mares amb fills amb diversitat funcional
Berta Portabella, de Sallent; i Cinta Macià Pi, de Fals, representaran l’obra des del dimarts 25 i fins el dijous 27 de novembre a la sala Fènix de Barcelona, i també la faran girar amb la Xarxa d’Ateneus i altres pobles de cara el 2026
La il·lusió d’una dona és viatjar a Itàlia. És el somni de la seva vida. Ho ha intentat alguns cops, i aquesta vegada sembla que serà la definitiva, que ho aconseguirà. Puja a l’avió amb un munt d’expectatives, però resulta que, en aterrar, l’hostessa li anuncia: «Benvinguda a Holanda!». I resulta que tot el que havia imaginat es transforma, no és ni millor ni pitjor: és diferent.
Aquest és el viatge de la protagonista de l’obra musical Benvinguda a Holanda! de les bagenques Berta Portabella (Sallent, 1993) i Cinta Macià Pi (Fals, 1996), que des del dimarts 25 i fins al dijous 27 de novembre (20 h) representen a la Sala Fènix, del barri del Raval de Barcelona, especialitzada en muntatges de petit format. La funció de dijous ja està exhaurida. Amb la metàfora del viatge, l’actriu i la músic parlen del procés de dol i d’acceptació que han d’afrontar les mares que tenen fills amb diversitat funcional. Estan «encantadíssimes» amb l’estada a Barcelona: «Volíem estar en una sala, encara que fossin poquets dies», apunta Macià Pi.
Benvinguda a Holanda! es va gestar com el treball final de Portabella per al Grau d’Interpretació de Teatre Musical a l’Institut del Teatre. Llavors la sallentina treballava al Centre d’Educació Especial Can Rigol, al Prat de Llobregat, i coneixia algunes de les vuit mares que havien escrit el llibre Dones i mares invisibles (Con M de Mujer, 2022), on comparteixen la seva experiència com a mares amb fills amb diversitat funcional. Alguns dels fills eren els seus alumnes.
El llibre exposa des de les expectatives de ser mare, com la rebuda del diagnòstic, la reacció de la societat, les traves a nivell estructural, el suport de la família i les amistats... i acaba parlant del procés de dol i d’acceptació que implica viure aquesta realitat.
La metàfora del viatge
En el llibre ja se cita la metàfora del viatge de Benvinguda a Holanda!, que va idear Emily Perl Kingsley, guionista de Barri Sèsam, per escriure un conte que descrigués la seva experiència de criar un nen amb una discapacitat. Però l’obra musical de creació pròpia amb dramatúrgia de la sallentina s’inspira totalment en el llibre escrit per les vuit mares catalanes: «és una història fictícia que beu de les experiències reals. Cadascuna té experiències molt diferents, segons com és la persona i el seu entorn, d’un fet similar. L’obra intenta explicar-ho amb sensibilitat i respecte, perquè creiem que és un tema important que cal tractar, i que remou bastant», exposa Cinta Macià Pi, que signa la composició musical al costat de la sallentina. De fet, Macià Pi i Portabella ja formaven el duet musical Lur (han gravat l’àlbum de composicions pròpies Les coses que hi ha dins meu) quan van arrencar el projecte de l’obra de teatre musical.
Benvinguda a Holanda! es va estrenar el maig del 2024 a la sala Dau al Sec, al barri de Sants de Barcelona, i ja s’ha pogut veure a Sallent, Santa Maria d’Oló i a l’Eixample Esquerra de Barcelona. Després de l’estada a la sala Fènix Barcelona, hi ha previst fer gira de cara el 2026 amb la Xarxa d’Ateneus i sumar més bolos a través dels ajuntaments. «Ens agrada perquè, geogràficament, anem per tot arreu», destaca la compositora i pianista. Les acompanyen en les funcions Xesca Duran, com a tècnic de so; i Genís Garriga, com a tècnic de llums. I en la creació s’hi va implicar un equip format per una dotzena de persones.
El procés de lectura, de creació de la dramatúrgia i de composició de les cançons «ens ha transformat com veiem segons quines situacions. Ens sembla important que molta gent pugui donar alguna volta al tema. Ens interessa rodar l’obra tant com puguem per donar veu a aquestes mares».
