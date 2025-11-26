Gala de la guia gastronòmica 2026
L'Ó i Els Casals conserven l'estrella a la Guia Michelin 2026
Aleia, Enigma i Mont Bar aconsegueixen la seva segona estrella, als quals se suma La Boscana, a Bellvís (Pla d’Urgell)
La ‘bíblia vermella’ enforteix el lideratge gastronòmic de la capital catalana, que suma 41 estrelles en 28 establiments
La guia Michelin 2026 que es va presentar ahir a la nit a Màlaga corona cinc restaurants amb dues estrelles i 25 amb una. No hi ha un nou tri, cosa prou complicada malgrat l’excel·lència de l’alta cuina a Espanya. Però no per això és una collita dolenta. Al contrari. I menys encara per a Catalunya perquè quatre d’aquests biestrellats són catalans: Aleia, Enigma i Mont Bar a Barcelona, i La Boscana, a Bellvís (Pla d'Urgell). El triomf de la capital catalana es va estendre a Kamikaze i Scapar, que estrenen entorxat. Alhora, la gala d’enguany també ha posat en relleu la força del talent de la Catalunya central, que continua consolidant el seu prestigi: l’Ó de Sant Fruitós de Bages, el Sala d’Olost, Els Casals de Sagàs i les propostes del manresà Jordi Cruz i del moianès Nando Jubany han revalidat, un any més, el segell d’excel·lència que els distingeix.
El dictamen dels inspectors a la nova guia enforteix el lideratge gastronòmic de la capital catalana en l’àmbit espanyol: suma un total de 41 estrelles en 28 establiments, i es reafirma, de nou, com la ciutat que més en té. I això que d’un any a l’altre ha perdut les d’Aürt (per trasllat), Oria (per tancament) i Teatro (també per tancament, tot i que seguirà obert fins al 21 de desembre i a la nova guia de paper figurarà com a obert –no així a la web de la firma francesa–).
Madrid va per darrere, amb 39 estrelles per a 31 locals, que sempre s’acosta però mai atrapa Barcelona en aquest terreny. S’estrenen Emi i Èter, i Ramon Freixa ha aconseguit la fita de guanyar dues estrelles d’una tacada després d’obrir al juliol Ramon Freixa Atelier. De rècord. Cal tenir en compte que la guia s’envia a la impremta després de l’estiu, així que el seu cas va ser obrir, rebre els inspectors als quals tantíssim costa concedir un entorxat i, pocs mesos després, tornar a lluir les dues estrelles. En les seves breus paraules d’agraïment, va recordar els seus pares, Josep Maria i Dori, de qui tant va aprendre, ja que també van ser restauradors que al seu dia van ser guardonats per Michelin.
Presentador afònic
La sorpresa i l’emoció van ser la tònica general entre els guardonats perquè, com ha anat passant des de fa un parell d’anys, Michelin no havia dit una paraula sobre els nous estrellats. De manera que, per conèixer quins són els nous temples de la gastronomia pàtria, tocava esperar a la gala d’ahir a la nit al Sohrlin Andalucía, un espai escènic que uneix creació artística, investigació i formació en les arts escèniques i l’entreteniment cultural (un dels seus promotors ha sigut Antonio Banderas, present a la gala). La festa va ser presentada per un Jesús Vázquez una mica afònic davant els aproximadament 700 convidats que el van veure en directe i que van disfrutar de diversos espectacles de dansa i música.
Malgrat no haver-hi nous triestrellats, Espanya continua comptant 16 restaurants amb la màxima distinció, i això sempre alleuja quan els rumors de supressió d’estrelles són recurrents i se sent molt de prop l’exemple de països com França, on els inspectors són immisericordiosos i en els últims tres anys s’han carregat cinc establiments amb el triple entorxat. L’alineació dels 16 magnífics espanyols està formada per Àbac, Lasarte, Cocina Hermanos Torres i Disfrutar (Barcelona), El Celler de Can Roca (Girona), Arzak, Martín Berasategui i Akelarre (Sant Sebastià), Azurmendi (Larrabetzu), Diverxo (Madrid), Quique Dacosta (Dénia), Aponiente (El Puerto de Santa María), Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantàbria), Atrio (Càceres), Noor (Còrdova) i Casa Marcial (Arriondas, Astúries), que va entrar a l’olimp gastro en l’edició de l’any passat.
Cinc noves estrelles verdes
També hi va haver noves estrelles verdes, que es van entregar a l’escenari malgrat que han perdut protagonisme en els últims mesos per decisió de la casa de pneumàtics. Van premiar cinc establiments que "creen experiències que combinen l’excel·lència gastronòmica amb un notable compromís amb l’ecoresponsabilitat": Ama (Tolosa, Guipúscoa), Bakea (Mungia, Biscaia), Garena (Dima, Biscaia), Hika (Villabona, Guipúscoa) i Terrae (Port de Pollença, Mallorca).
També es van atorgar els premis al millor sommelier (Luis Baselga, de Smoked Room, a Madrid), al xef jove 2025 (Juan Carlos García, de Vandelvira, a Baeza), al xef mentor (Quique Dacosta) i al millor cap de sala 2025 (Abel Valverde, de Desde 1911, a Madrid).
