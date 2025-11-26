El Kursaal oferta 98 espectacles sense complexos ni supersticions
La Gala de Presentació del primer semestre del 2026 als escenaris manresans exhibeix una programació extensa i variada
I tu què faries si un dia truca a la porta un amor de joventut a qui fa trenta-dos anys que no has vist? Li ho ha preguntat tres vegades, tres, el Jordi Gener a la Cristina González sense obtenir resposta. Ens hem quedat amb les ganes. Per tant, per satisfer la curiositat caldrà escoltar què es diuen el Roger Coma i la Maria Molins a "Göteborg", l'obra de teatre de Jordi Casanovas que els dies 14 i 15 de març es representarà al Kursaal amb aquest punt de partida: la proposta de la Paula al Sergi de reconstruir la nit en què alguna cosa entre ells dos es va trencar.
El muntatge que planteja aquest interessant dilema és un dels 98 espectacles que es podran veure de gener a principis de juliol a l'equipament manresà, un repertori tan extens -fa dinou anys que va reobrir portes, però encara sorprèn el volum de programació que acull- que fins i tot els presentadors en són protagonistes. Gener dirigirà "La importància de ser Frank" de Wilde que prepara el grup escènic del Poble Nou de Manresa. I González és la responsable del Servei Educatiu, que munta diverses propostes com el Cantaxics i el Cantània.
Si et dediques al teatre no pots dir 'bona sort' ni vestir de groc perquè és malastruc, ni regalar clavells perquè és símbol d'acomiadament laboral, ni pronunciar "Macbeth" a l'escenari si no vols acabar malament. Entre supersticions i la promesa de moltes nits de gaudi ha transcorregut la Gala de Presentació del primer semestre del 2026, que començarà i acabarà amb actuacions nostrades: el Concert de Cap d'Any de la Banda de la Unió Musical del Bages i les darreres funcions d'"El meu primer Nadal al Kursaal", amb el nou Jan (Esteve Roig) i la Júlia ja coneguda (Núria Masip) a principis de gener i la Nit de Musikaals del 9 de juliol dedicada a Broadway.
Durant la gala han lluït els integrants de l'Odd Jackson Band -Odd Trio, Elisabet Soler i el Cor de Teies- que homenatja Michael Jackson, les tres integrants de Manresa Teatre Musical -Sibil·la Pessarrodona, Clàudia Darwich i Gina Fontanals- que han ofert un número de "Compte amb l'ogre" i el grup Filferro amb una versió en català de l'"I still haven't found what i'm looking for" dels U2.
Els espectadors, a més d'assistir a la llarga enumeració d'espectacles previstos, també ha estat atent a les paraules que Jordi Mira -responsable de comunicació del Kursaal juntament amb Rosa Clarena, avui en tasques tècniques- va enregistrar a Àngels Gonyalons, que encapçala "La corona d'espines" de Sagarra en producció del TNC dirigida per Xavier Albertí; Dafnis Balduz, que apareixerà a les obres "Honestedat" i "Qui va matar el meu pare"; i el trio de luxe de l'obra "Els fills", on Mercè Arànega, Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau són tres científics nuclears que debaten sobre el món que deixarem als nostres fills. "Jo no vestiré mai de groc a l'escenari", ha confessat Vilarasau en el vídeo projectat.
El 2026 portarà Sílvia Marsó per primer cop al Kursaal, Míriam Tirado hi farà el monòleg humorístic "Fills: no deu ser tan difícil", Manel Camp estarà al darrere de tres projectes, especialment rellevant el que el 20 de febrer, 19è aniversari del teatre, el farà pujar a l'escenari per primer cop amb un altre gran pianista català i de la Catalunya central com Carles Cases. La llista és molt llarga i les entrades es posaran a la venda dissabte. Si no són supersticiosos, ... que tinguin molt bona sort.
