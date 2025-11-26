Manu Guix i Elena Gadel actuaran en el Concert de Nadal solidari d'Ampans
L'actuació tindrà lloc el dissabte 20 de desembre al Teatre Kursaal de Manresa i les entrades ja són a la venda al preu de 30 euros
El Concert de Nadal solidari d'Ampans tindrà lloc el dissabte 20 de desembre amb la presència de la cantant Elena Gadel i el pianista Manu Guix a l'escenari de la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa. Les entrades ja es poden adquirir al preu de 30 euros i la recaptació es destinarà al projecte de creació de patis inclusius a les escoles Jeroni de Moragas.
La Fundació Ampans acompanya més de 3.000 persones amb discapacitat intel·lectual, en situació de vulnerabilitat i altres necessitats de suport. En aquesta ocasió, el concert posarà la rúbrica a la celebració del 60è aniversari amb un concert que unirà dos reconeguts artistes catalans. Curiosament, ambdós van fer acte de presència dilluns passat a la gala 10 d'Operación Triunfo: Guix n'és professor i Gadel -concursant en la segona edició- va protagonitzar com a artista convidada una emotiva interpretació de la cançó "Lobo" acompanyada de les participants en l'edició d'enguany i en commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Masclista.
Tal com expliquen els organitzadors, Manu Guix i Elena Gadel uniran talent i sensibilitat en un concert íntim i ple de llum, pensat per fer viure al públic una vetllada musical que connecta amb la manera de ser de la fundació: proximitat, sensibilitat i comunitat". Amb la trobada de caràcter social i cultural que significa el concert del Kursaal, Ampans vol "celebrar tot el que s’ha construït al llarg d’aquest any" i "compartir, a través de la música, el compromís compartit per assolir una societat més inclusiva".
El concert tindrà lloc el 20 de desembre a les 20 h i les entrades es poden comprar al preu de 30 euros tant a les taquilles del Kursaal com a la pàgina web kursaal.cat. Amb motiu del 60è aniversari d'Ampans, l'Ajuntament cedeix el teatre per a la celebració de la gala.
Patis per jugar sense barreres
Com cada any, la recaptació tindrà una destinació solidària. Aquest any, els diners es destinaran a crear patis inclusius a les escoles Jeroni de Moragas per tal que tots els alumnes puguin jugar, socialitzar i créixer sense barreres. Ampans dotarà aquests espais de nous elements de joc, com gronxadors inclusius, al pati de l’escola Jeroni de Moragas (Santpedor) i dels Companys (Sant Fruitós de Bages). Qui vulgui, pot participar també en el projecte a través de la Fila 0 per a donacions que es pot trobar a la pàgina web de l'entitat.
El record de Joan Dausà
L'Escolania de Montserrat i el grup ElectroBacassis són alguns dels noms d'artistes i formacions musicals que han participat en el concert que Ampans organitza des del 2010. La cita de l'any passat serà recordada molt temps perquè Joan Dausà va actuar dos cops en una nit exhaurint les localitats ambdues vegades. La interpretació conjunta de la nadala "Si ens veiessis" va ser un dels moments àlgids de l'actuació.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell