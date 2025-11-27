Les noves paraules del diccionari: dana, autoajuda, manga, taitxí, caputxino i falàfel
El DIEC en línia inclou 375 novetats el 2025, entre 117 articles nous i 258 modificacions
ACN
La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans ha actualitzat el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC) amb 117 articles nous i 258 modificacions o ampliacions, el 2025. En total, 375 novetats. Entre les 117 paraules incorporades hi ha procrastinar, autoajuda, dana, rumorologia, preqüela, manga, jacuzzi, aiguagim, taitxí, wok, sushi, mozzarella, búfala, caputxino, falàfel i feta. Entre d'altres, s'introdueix la locució gola del llop que descriu un "lloc o situació de gran perill"; s’amplia la definició de pop per anomenar la "persona que té tendència a toquejar els altres, fins al punt de resultar molesta" o que el verb manxar introdueix l’accepció de "copular".
Des de l'IEC han explicat que per aconseguir que tots els parlants se sentin representats en l’estàndard i, per tant, amb "l’objectiu de continuar reforçant la unitat de la llengua", s’hi han afegit variants territorials com ara aïna, safranòria, roín, -ïna i uè.
Pel que fa a les 258 modificacions, inclouen addicions i esmenes que poden afectar qualsevol informació de l’entrada del diccionari (la categoria gramatical, els exemples, la informació morfològica, les locucions, les definicions, etc.). Per exemple, han apuntat, la definició de sensibilitzar s’amplia per incloure-hi l’accepció de "fer que (algú) prengui consciència d’una qüestió problemàtica i se’n preocupi". Per la seva banda, orquestrar és "planejar i dirigir estratègicament (una acció, una activitat) per tal que tingui l’efecte volgut". La paraula frontal ara també descriu la "llanterna que es pot subjectar al front i que permet tenir les mans buides". I un aïllant és la "màrfega" que es fa servir per estirar-s’hi al damunt i dormir a terra.
En l’àmbit tecnològic, el verb migrar incorpora l’acció de "traspassar (dades) d’un sistema informàtic a un altre", mentre que núvol al·ludeix al "conjunt de recursos i serveis d’emmagatzematge de dades que un proveïdor posa a disposició dels usuaris a través d’internet".
Algunes modificacions tenen a veure amb begudes: l’entrada de pomada incorpora la referència a la "beguda tradicional de Menorca consistent en una mescla de ginebra i llimonada". I clara (o xampú) recull la "beguda consistent en una mescla de cervesa i llimonada o gasosa". També s’amplia didalet per designar la "porció d’una beguda alcohòlica, especialment licor, que se serveix en un got molt petit i que sovint es pren d’un sol glop".
S’incorpora al DIEC la locució gola del llop per descriure un "lloc o situació de gran perill". També hi ha l’expressió llop amb pell d’ovella per parlar d’una "persona que, sota una falsa aparença de bondat, és poc de fiar". Dormir com una marmota és sinònim de "dormir profundament". I s’amplia la definició de pop per anomenar la "persona que té tendència a toquejar els altres, fins al punt de resultar molesta".
El verb manxar introdueix l’accepció de "copular", mentre que fornicar, que només significava "tenir relacions sexuals fora del matrimoni", ara també vol dir simplement "copular".
La segona edició del DIEC, que és l’obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana, es va publicar el 2007. Des de llavors ha estat objecte de modificacions periòdiques, que s’apliquen de manera immediata a la versió en línia. Es pot consultar a dlc.iec.cat i també a l’aplicació mòbil gratuïta del DIEC2.
