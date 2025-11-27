L'Escolania de Montserrat estrena una salve composta pel músic Albert Guionvart per al mil·lenari
És un obsequi de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi al monestir
Mar Martí (ACN)
L'Escolania de Montserrat ha estrenat aquest dijous una salve composta pel pianista i compositor Albert Guinovart. L'obra és un obsequi de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi a l'Abadia amb motiu de la celebració del mil·lenari de la fundació del monestir. Es tracta d'una composició a tres veus i orgue que, segons Guinovart, espera que doni "pau i espiritualitat" als que l'escolten des de la basílica. La salve és una oració a la Mare de Déu que habitualment l'Escolania canta conjuntament amb el virolai de dilluns a divendres a la una del migdia, i també a la missa dels diumenges. No canten sempre la mateixa, sinó que disposen d'un repertori viu amb una desena de composicions, que en un futur també incorporarà la de Guinovart.
La salve té un text que sempre és el mateix, però la interpretació que en fa cada compositor, és el que ha provocat que hi hagi molta diversitat de composicions. Guinovart ha explicat que per poder escriure la peça, el músic ha hagut de fer un treball rigorós de documentació. Ja havia produït música en llatí, un rèquiem, una glòria, una missa, però la salve era desconeguda per a ell. "És com quan fas una cançó, que la música és una cançó d'un poema, i amb el text fas el que t'inspira", ha assenyalat.
El músic ha afegit que el fet que les salves no tinguin tornada, ha fet que en el seu cas hagi intentat donar "unitat" a la peça amb els interludis d'orgue i els contrapunts. "He intentat arrodonir-la amb aquests recursos", ha destacat.
Guinovart ha explicat que el projecte li va arribar de la mà d'un membre de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi amb qui comparteix tribuna, Ventura Beget. És un antic escolà, i és ell qui li va proposar fer aquesta obra com un regal per Montserrat amb motiu de l'efemèride del mil·lenari.
El músic s'ha mostrat agraït per haver pogut tornar a treballar amb l'Escolania. De fet, ha recordat amb orgull que el director, Pau Jorquera, havia estat alumne seu. "M'ha fet molta il·lusió que m'hagi estrenat la peça", ha afegit.
L'anunci que aquest dijous l'Escolania de Montserrat estrenava una nova salve composta pel prestigiós pianista i compositor Albert Guinovart ha aixecat expectació entre el públic que ha assistit a la Basílica de Santa Maria. L'autor estava content perquè en un futur s'inclogui la seva salve al repertori habitual de l'Escolania, i també pel fet que la seva música tindrà una important repercussió ja que cada any passen per Montserrat una mitjana de 2 milions i mig de visitants.
Compositor prolífic
Albert Guinovart (Barcelona, 1962) és pianista i compositor català i un músic polifacètic amb un extens catàleg i reconeixement. Com a pianista, destaca la seva interpretació del romanticisme i d'autors com Enric Granados i Isaac Albéniz, així com també les seves pròpies creacions. Pel que fa a la composició, ha creat, entre d'altres, òperes com 'Atzar' i 'Alba Eterna', el ballet 'Terra Baixa', sis musicals -com 'Mar i Cel' i 'Flor de Nit'-, un nombrós catàleg d'obres orquestrals i simfonies corals. En el terreny discogràfic ha gravat més de seixanta títols.
Guinovart és membre numerari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi des del febrer del 2014. Es tracta d'una institució creada l'any 1850 per vetllar pel patrimoni català i fomentar l'ensenyament de les belles arts a través de l'Escola de la Llotja, ubicada a l'edifici de la Llotja de Mar de Barcelona. La institució està centrada actualment a la difusió del seu fons artístic, bibliogràfic i arxivístic. La seva col·lecció d’art està formada per més de 700 pintures, 250 escultures i diversos dibuixos i gravats d'artistes des del segle XVI fins el segle XX.
