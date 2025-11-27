Nierga, Clapés, Terribas i Dolera recullen els Premis Ondas 2025
Nierga diu als periodistes que sempre "es pot tornar a començar" i Terribas recorda les víctimes d'abusos de la religió
Sara Soteras (ACN)
Els guardonats dels Premis Ondas 2025 han recollit aquest dimecres les seves estatuetes en una gala amb actuacions de Pastora Soler i Viva Suecia al Gran Teatre del Liceu. Entre els premiats per programes radiofònics, la periodista Gemma Nierga ha defensat que el premi a 'Cafè d'idees' és "la prova que es pot tornar a començar". La periodista Mònica Terribas, acompanyada de les protagonistes del seu documental 'El minut heroic', ha dedicat l'estatueta a les víctimes d'abusos de la religió. L'equip del 'Versió RAC1', liderat pel locutor Toni Clapés, ha representat un gag amb imitacions, en rebre l'Ondas al Millor Programa de Ràdio. I la creadora de 'Pubertat', Leticia Dolera, ha fet una crida a parlar de sexualitat i consentiment en família.
Al costat dels esmentats, també han rebut el seu Ondas el presentador de televisió El Gran Wyoming, els especials radiofònics que totes les emissores van emetre el dia de la gran apagada i el programa televisiu Página 2, de RTVE.
Música i comèdia
Després d'un inici de gala amb l'actuació de Viva Suecia interpretant 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat, la veu de Pastora Soler, premiada per la seva trajectòria, ha omplert el Liceu.
Un dels moments còmics de la nit ha estat a càrrec de l'equip del 'Versió RAC1', que ha representat un gag amb imitacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez; el cuiner Ferran Adrià, el tenista Rafa Nadal, i el president estatunidenc, Donald Trump. Així mateix, el Liceu ha simulat una apagada general amb llanternes per entregar el guardó als programes especials de totes les emissores del dia de la gran apagada.
Periodistes precaris i becaris, entre les dedicatòries
En primer lloc, la periodista Gemma Nierga ha rebut el guardó de Millor Programa de Ràdio de Proximitat per 'Cafè d'idees'. Nierga s'ha dirigit als periodistes que estan amb una situació d'incertesa a la feina i els ha assegurat que el premi al seu programa és "la prova que es pot tornar a començar".
L'actor Secun de la Rosa ha reivindicat els seus orígens de Nou Barris i s'ha emocionat en dedicar el guardó a Millor Intèrpret Masculí en Ficció per 'Superestrella' a la seva mare, que va arribar fa molts anys a la Barceloneta. El locutor Isaías Lafuente ha tingut un moment especial per recordar-se dels becaris, que moltes vegades tenen una "data de caducitat" i no poden créixer en la professió. En aquesta línia, Paco Lobatón ha llençat un missatge als periodistes joves: "No us deixeu abatre per la precarietat".
Per la seva banda, la creadora de 'Pubertat', Leticia Dolera, ha valorat les històries que conviden a reflexionar i ha fet una crida a parlar de tots els temes en família com ara de sexualitat i consentiment. Precisament, ha dedicat el premi a professors, educadors i psicòlegs infantils per reconèixer-los aquesta tasca.
Terribas ha dedicat l'estatueta a les víctimes d'abusos de qualsevol religió i ha aspirat que el futur sigui ple de contingut que "sacsegin" perquè significarà que els criteris de viabilitat per fer aquests projectes seran els correctes.
Llista de premiats
El programa comanat des de fa vint anys de forma ininterrompuda pel periodista Toni Clapés ha recollit l'Ondas al Millor Programa de Ràdio, mentre que 'Cafè d'idees', conduït per la periodista Gemma Nierga, ha rebut el guardó de Millor Programa de Ràdio de Proximitat.
A l'apartat dels guardons radiofònics també s'ha premiat els programes especials de totes les emissores del dia de la gran apagada, pel fet que el jurat ha considerat que van plasmar la importància del mitjà en una jornada de gran alteració social. A més, el premi a la Trajectòria ha estat per al periodista Isaías Lafuente.
En el cas dels premis televisius, el Millor Programa d'Entreteniment ha estat 'Página 2', de La 2 de RTVE, i el Millor Programa d'Actualitat, l'especial que el conglomerat públic estatal va fer sobre la mort del papa Francesc.
La docusèrie d'HBO dirigida per Mònica Terribas sobre la sortida d'un grup de dones de l'Opus Dei, 'El minut heroic' ha guanyat el premi Ondas al Millor Documental o Millor Sèrie Documental, mentre que el guardó per al Millor Comunicador ha estat per al Gran Wyoming. La millor comunicadora ha estat la periodista de RTVE Alejandra Herranz.
En el cas de 'Pubertat', la sèrie d'HBO i 3Cat ha guanyat el Premi a Millor Sèrie de Drama 'ex aequo' amb 'Querer' de Movistar Plus+. El millor intèrpret masculí ha estat Secun de la Rosa, i en el cas de la intèrpret femenina, la catalana Candela Peña s'ha repartit el premi amb les companyes de repartiment a la sèrie 'Furia', Carmen Machi, Pilar Castro, Nathalie Poza, Anna Torrent, Cecilia Roth i Claudia Salas.
Finalment, en l'apartat de música, Guitarricadelafuente ha compartit el premi a Fenomen Musical 'ex aequo' amb Valeria Castro, mentre que Pastora Soler ha rebut el guardó a la trajectòria.
El Millor Espectacle ha estat Los 40 Music Award celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona i el premi a la trajectòria televisiva se l'ha endut el periodista Paco Lobatón.
