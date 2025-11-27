Irene Rubio, de Sallent, guanya el Premi Documenta amb una història de supervivència
El prestigiós guardó literari per a autors de menys de 35 anys reconeix l'obra «Seràs la vall», que L'Altra Editorial publicarà l'any que ve
El jurat destaca "l'ambició literària" de l'autora i defineix de "proposa original" 'una novel·la on "ciutat i natura estan enfrontats violentament"
Regio7
Seràs la vall és "una novel·la coral a cavall entre el mite i el terror. És una història de supervivència, de desarrelament i de superstició, que comença amb un qüestionament del concepte de família i dels vincles afectius i del pes de les tradicions establertes per acabar parlant de desigualtats, d'abusos de poder i de gènere. Es tracta d'una novel·la simbòlica que trasllada a una societat fictícia, dividida entre la vall i la ciutat, part de les problemàtiques del món actual". Així explica la sallentina Irene Rubio (1991) el que és Seràs la vall, la novel·la amb la qual ha guanyat el prestigiós Premi Documenta 2025 per a autors de menys de 35 anys i que s'ha fet públic avui. L'obra guanyadora, amb una dotació de cinc mil euros a compte de drets d’autor, es publicarà a L'Altra Editorial l'any que ve.
El jurat, format per Albert Forns, Roser Cabré-Verdiell, Pau Vidal, Èric del Arco i Eugènia Broggi, ha decidit premiar l'obra de Rubio per "l'ambició literària" d'una novel·la amb la qual la sallentina crea un "món propi fosc i lluminós alhora, unes veus narradores poderoses i la construcció imaginativa, inquietant i profundament creïble d'un món en què natura i ciutat estan enfrontats violentament". Per al jurat, es tracta d'una "proposta original i vibrant que mira directament al present i parla, entre moltes altres coses, de patriarcat, ecologia, capitalisme, relacions entre mares i filles i sororitat".
Com a curiositat, el 2009, els Premis Bages Juvenils van distingir la sallentina amb una menció, en la categoria de 17 a 20 anys, pel treball Testament de la dignitat per aquell qui l'ha perdut. Irene Rubio se suma a una nòmina d'autors entre els quals hi ha, també, el navassenc Xavier Mas Craviotto, que se'l va endur el 2018 amb La mort lenta. L'any passat, exaequo, van recollir el guardó Irene Zurrón i Víctor Recort.
Enguany, la xifra d'originals ha estat molt superior a la de convocatòries anteriors, amb 38 manuscrits en total. Segons el jurat, hi ha una clara tendència cap a la distopia i la fantasia, gèneres que vehiculen una fonda preocupació pel futur de la humanitat. Les obres presentades també coincideixen a mostrar, temàticament, la vida dins de petites comunitats i la revisió de la identitat a través de la mort dels pares. I, apunte, "les històries centrades en interessos romàntics i en vincles sexoafectius han estat gairebé inexistents". La Llibreria Documenta de Barcelona convoca el premi des de l’any 1980. L’Altra Editorial, compartint l’ideari del premi, publica el guanyador del certamen des del 2014, l’any de la seva fundació.
L'autora
Irene Rubio Martínez (Sallent, 1991) és graduada en Llengües Aplicades. Treballa com a professora de català a secundària i actualment combina la docència amb l'activisme cultural en l'àmbit municipal, a través de la conducció clubs de lectura, tallers d'escriptura i classes de català per a persones nouvingudes. També ha participat en activitats de divulgació de lectures a través de les xarxes socials. Des del setembre de 2024 participa dels acompanyaments literaris d'Escriptura Natural i col·labora habitualment al Pòdcast Natural fent prescripció literària.
