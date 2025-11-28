Homenatge a "Stranger things" en una temporada final sense sorpreses
Els quatre primers capítols estrenats aquest dijous a Netflix deixen la sensació de repetir un camí ja recorregut, de reeditar aventures conegudes
Juan Manuel Freire
Així és, encara que als seus milions de fans els costi de creure: Stranger things s’acaba, o més ben dit, comença a acabar-se, ja que Netflix ha volgut dividir aquesta temporada final en tres blocs. Dijous es van estrenar quatre dels vuit capítols; els tres següents ens arribaran el 26 de desembre, i l’episodi final (que no sabem si arribarà als 150 minuts, com l’últim de la temporada anterior) ho farà l’1 de gener, a les 2 de la matinada. És a dir, aquells que hàgim d’escriure sobre la sèrie tindrem un Nadal… estrany.
Entre els darrers episodis estrenats i els que acaben d’arribar han passat gairebé tres anys i mig, un temps considerable, tenint en compte que els herois de la sèrie són adolescents d’institut. Hem d’apartar la incredulitat per seguir amb calma al Mike (Finn Wolfhard), al Dustin (Gaten Matarazzo) i, sobretot, al Lucas (Caleb McLaughlin: 24 anys) en les seves noves aventures, que en realitat no són tan noves.
En primer lloc, perquè estem davant de la continuació de la seva batalla amb Vecna (Jamie Campbell Bower), el monstre humanoide del qual parteix la mitologia i amb la derrota del qual tot hauria d’acabar. Al final dels capítols anteriors, el també conegut com Uno o Henry Creel havia aconseguit obrir un quart i definitiu portal entre el fictici Hawkins i el Món del Revés, aquesta dimensió alternativa oculta al subsol del poble. L’esquerda resultant ha estat maquillada per les autoritats a conseqüència d’un terratrèmol i s’ha tapat amb unes làmines de metall que alguns utilitzen com a tobogan. D’alguna manera cal divertir-se en un lloc sense esperança des que es va imposar la quarantena militar.
Però, abans de tornar al Hawkins del 1987, som al del 1983, de nou acompanyant un petit Will (Noah Schnapp) en la seva reclusió al Món del Revés. No és gaire ‘spoiler’ assenyalar (ja es van avançar aquests minuts a YouTube) que en aquells dies va rebre la visita de Vecna, que el va triar com a soldat pioner en el seu projecte de dominació. En aquesta temporada coneixem en detall el pla definitiu del monstre, que es basa en part en el que semblen inquietants processos de ‘grooming’ o engany pederasta: por real colant-se en la fantasia.
Aventures més que familiars
Si abans era una col·lecció d’homenatges (sobretot, a Stephen King, John Carpenter i ‘ET l’extraterrestre’), ara, a prop del seu final, Stranger things s’homenatja clarament a si mateixa. El misteri dels primers capítols és una reedició de la desaparició de Will Myers; sonen Upside down, de Diana Ross (amb aquest títol havia de passar), o I think we’re alone now, de Tiffany, però la cançó més important torna a ser Running up that hill, de Kate Bush, a qui potser tornem a veure al capdamunt de les llistes; sense noves criatures a la vista, queda el retrobament amb una efectiva espècie ja ben coneguda; es planteja la possibilitat d’un sacrifici que resulta familiar.
Amb l’absència del Dr. Brenner (Matthew Modine), els Duffer no es trenquen molt el cap i inclouen una nova antagonista que compleix les seves mateixes funcions, que treballa en un altre laboratori secret i que està interpretat també per una icona dels 80: Linda Hamilton, antiga Sarah Connor de Terminator, saga a la qual ja s’havia rendit homenatge en l’anterior temporada a través de la figura del perdonavides de la KGB Grigori (Andrey Ivchenko), també anomenat Arnold Schwarzenegger a la sèrie, per si la referència no era del tot clara. També la reaparició gairebé final de cert personatge gairebé oblidat assenyala l’afany dels Duffer per fer d’aquesta temporada una (auto)celebració abans que una caixa de sorpreses o alguna cosa amb qualsevol component de revelació.
