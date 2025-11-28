Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La trinxera de la llengua: Castellterçol homenatja aquest dissabte Josep Ruaix

Figura clau de la gramàtica catalana, l’Espai Escènic acull un acte de reconeixement en l’aniversari del naixement de Prat de la Riba

L'acte vol unir dues personalitats que, en àmbits i moments històrics diferents, han contribuït a la construcció de la cultura catalana

La jornada la clourà el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila

Josep Ruaix, sacerdot, gramàtic, escriptor i activista cultural

Josep Ruaix, sacerdot, gramàtic, escriptor i activista cultural / Arxiu particular

Regio7

Manresa

L’Associació d’Amics d’Enric Prat de la Riba, entitat dedicada a la preservació i divulgació del pensament i l’obra del primer president de la Mancomunitat de Catalunya, organitza un acte d’homenatge a mossèn Josep Ruaix i Vinyet (Moià, 1940), destacada figura de la llengua catalana que coincideix, de manera expressa, amb l’aniversari del naixement d’Enric Prat de la Riba. L’homenatge es farà aquest dissabte, a les 11 del matí, a l’Espai Escènic de Castellterçol. L’entitat vol, amb aquest reconeixement, connectar dues personalitats que, en àmbits i moments històrics diferents, han contribuït decididament a la construcció de la cultura catalana: Prat des de les estructures de govern i Ruaix des de la trinxera de la llengua.

La benvinguda de l’acte d’homenatge anirà a càrrec de Toni Massot, alcalde de Castellterçol, i de Manel Vila, president de l’Associació d’Amics d’Enric Prat de la Riba. El Dr. Carles Riera i Fonts, membre del TERMCAT, llegirà el discurs del Dr. Joan Ferrer Costa, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta presència institucional posa de manifest, com apunta l’entitat promotora, el reconeixement transversal que la figura de Ruaix desperta en l’àmbit acadèmic, cultural i cívic. Tot seguit, el catedràtic de filologia catalana Narcís Garolera, reconegut especialista en l’obra de Verdaguer i en la tradició filològica catalana, oferirà una dissertació sobre la trajectòria i la influència de mossèn Ruaix. L’acte continuarà amb una intervenció del mateix homenatjat. Per cloure la jornada, prendrà la paraula el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, sociolingüista de renom, expert en l’estudi de les llengües en el context social i en polítiques de normalització lingüística. L’acte es tancarà amb la interpretació d’Els Segadors.

Josep Ruaix i Vinyet

Nascut a Moià el 1940, Ruaix és sacerdot, gramàtic, escriptor i activista cultural. Reconegut arreu dels territoris de parla catalana per la seva tasca pedagògica, és autor de les populars «fitxes Ruaix», materials d’ensenyament de la llengua que han servit durant més de quaranta anys com a eina de formació per a estudiants, docents i autodidactes. Amb un esperit alhora pràctic i rigorós, les fitxes han esdevingut una eina imprescindible per a l’aprenentatge del català normatiu. La seva obra abraça, a més de la gramàtica, l’estilística, la literatura i el pensament, sempre amb una vocació compromesa i divulgativa.

TEMES

