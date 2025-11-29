The River Troupe Gospel de Sallent celebra 15 anys de música «amb el cor»
La formació coral oferirà diumenge a la Sala Gran del Kursaal de Manresa un concert que recupera les cançons més emblemàtiques, amb una treballada posada en escena a càrrec de Berta Portabella
«Els anys passen molt ràpid», diu Jaume Riu (Sallent, 1963), director musical de The River Troupe Gospel, la formació coral de Sallent, formada per 60 cantaires, que celebrarà diumenge 30 de novembre (18 h) els 15 anys de trajectòria amb un concert a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa. Oferiran un concert que recupera les cançons més emblemàtiques que han interpretat al llarg de la seva trajectòria: «cançons que omplen d’alegria i d’esperança», perquè ja són 15 anys de cantar «música amb tot el cor».
Aquest serà el quart concert de la Troupe (nom que recorda els orígens del grup com a la coral de pares i mares La Troupe del Riu), també anomenada la TRTG (inicials amb les quals també es donen a conèixer), a la Sala Gran del Kursaal manresà. Hi han actuat el 2015, pels 5 anys; el 2017, amb Gospel&Tribut, una proposta amb versions de clàssics del pop; i el 2022, per celebrar 10+2 anys. I hi ha cançons tant assenyalades que Riu apunta que les hi han cantat en totes les ocasions: l’Hallelujah, de Leonard Cohen; I will follow him, popularitzada per la pel·lícula Sister Act; i Somebody to Love, de Queen. I aquest diumenge... doncs tornaran a sonar!
Però, a més a més, en aquest concert d’aniversari es farà un recorregut per cançons que la formació de gòspel, amb la manresana Vicen Alfonso a la direcció coral des dels inicis, ha cantat al llarg del temps: des d’Ain’t no mountain fins a Africa, passant per versions d’I still haven’t found, de’U2; i d’Up where we belong, de la banda sonora d’Oficial i cavaller. Com que és un concert «especial», les cançons s’han estructurat en blocs, que presentaran els mateixos cantaires i aniran acompanyats d’imatges projectades en una pantalla. N’hi ha de dedicats als orígens, al record dels que ja no hi són (malauradament, quatre cantaires han mort), a l’amistat, a la celebració...
Posada en escena «especial»
A l’hora de pensar com es volia plantejar el concert, ja fa uns quants mesos, es va decidir contractar a la cantant i actriu Berta Portabella com a directora artística: «ha fet una feinada, donant idees i encarregant-se de redactar els textos introductoris de cada bloc i d’editar els imatges. Està tot molt treballat». A més, una de les particularitats de The River Troupe Gospel és que compta, fins i tots als assajos, amb una banda pròpia.
D’aquest repertori amb motiu dels 15 anys ja se’n va fer «un assaig general» el passat 15 de juny a la Fàbrica Vella de Sallent: «vam voler comprovar coses per millorar-les, i hem fet canvis. També hi haurà nou vestuari i altres novetats, com la intervenció de Marisa Badia, que tocarà la flauta travessera en l’Hallelujah; i les germanes Maira i Mireia Fernández, que ballaran en dues de les cançons. The River Troupe Gospel espera que, «com sempre passa després que actuem al Kursaal», els surtin un algunes actuacions més: «ens veu molta gent, i molts potser no ens han vist mai. A més, com que som una entitat sense ànim de lucre, cobrem poc!», diu Jaume Riu.
Els actuals 60 cantants de la formació sallentina de gòspel (havien arribat a ser 65) són de 14 poblacions del Bages i també n’hi ha dues que són de Barcelona: Marta Panadès i Cristina Rizzo.
Els integrants
Cor: Àdria Mazcuñan, Alex Quintin, Amor Manzano, Angels Paré, Anna Alfonso, Anna Oliveras, Anna Sala, Asun Coma, Basili Sellez, Blanca Soler, Carles Mendoza, Carme Ruiz, Chus Lozano, Claudia Lopez, David López, David Ramirez, Dolors Martín, Elisabet Tarrés, Elisabeth Cruz, Francesc Martinez , Gemma Perramon, Imma Bastardes, Imma Molera, Imma Riu, Irene Alfonso, Jenifer Manzano, Jonathan Caro, Jordi Moltó, Jose Luis Preciado, Khadija Elouazzani, Kiko Lleixa, Laura Blesa, Lluís Aymerich, Lluisa Seoane, Manel Garcia, Marc Pujolà, Maria Paraire, Maribel Naspler, Marta Llebaria, Marta Panadès, Meritxell Garcia, Mina Torabi , Mireia Enfedaque, Montse Casoliva, Montse Gibert, Montse Sala , Montse Solernou, Olímpia Anson, Ramon Arevalo, Rat Sala, Rosa Mª Molero, Rosa Mari Alvarez, Rosa Salas, Rosa Ubach, Roser Ordeig, Sandra Puigmal , Silvia Puig, Teresa Martín, Xavi Llebaria i Xavier Muñoz
Músics i més: Jaume Riu (piano i codirecció), Vicen Alfonso (direcció), Cristóbal Pérez (baix), Jaume Pulido (bateria), Cristina Rizzo (staff)
