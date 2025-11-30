El gòspel emociona més de mig miler de persones a Manresa
The River Troupe Gospel de Sallent ha celebrat el seu 15è aniversari amb un concert especial al teatre Kursaal
Emoció, records i atenció al detall. Són els tres ingredients principals que The River Troupe Gospel de Sallent ha fet servir per crear un concert molt especial per celebrar el seu 15è aniversari. Un espectacle que ha congregat unes 550 persones al teatre Kursaal que han format part activa de l'espectacle amb balls, acompanyaments, i fins i tot una petita coreografia que ha tancat l'espectacle amb l'energia ben amunt.
Amb la platea del teatre plena d'un públic entregat per a l’ocasió, els assistents han gaudit d’un repertori del tot variat amb tocs de cançons molt conegudes i d’altres que han fet aixecar de la cadira els qui sentien més endins les notes de la música originària de les misses afroamericanes dels Estats Units. El quart concert al Kursaal dels de Sallent ha portat el sentiment de pertànyer a una cosa més gran als espectadors.
La directora de la coral des dels seus inicis, Vicen Alfonso, ha estat una mestra de cerimònies a l'alçada de l'ocasió. Ha aconseguit crear una atmosfera de familiaritat i confiança en els moments més tendres de l'espectacle, com quan hi ha hagut un record a tots aquells membres que havien format part de la coral i ja no hi són o quan ha parlat amb la seva mare, present entre el públic. Però també ha aconseguit fer el que el públic elevés l'energia fins als seus nivells màxims per als moments més eufòrics, com la interpretació de Ain't no mountain high.
Més enllà de l'excel·lència vocal i la professionalitat de la seixantena de membres que formen la coral, el que ha quedat clar en aquesta actuació és que The River Troupe Gospel és, com s'ha dit en més d'una ocasió a l'escenari "una gran família". És un tòpic recurrent, però que en aquesta ocasió s'ha evidenciat en moltes ocasions, com les mirades orgulloses de Jaume Riu (pianista i codirector) als solistes en els moments més àlgids de les cançons.
Un dels moments més especials de l'espectacle ha estat quan Alfonso ha demanat a totes les persones del públic que tanquessin els ulls. S'han començat a sentir sons de pluja que es transformava en una tempesta, una banda sonora feta per les mans dels coristes i que ha precedit l'emblemàtica cançó Africa. Un dels punta àlgids de la vetllada.
S'ha estrenat un nou vestuari i tots els membres portaven un mocador lila al coll. Hi ha hagut també altres incorporacions a l'espectacle com la intervenció de Marisa Badia, que ha tocat la flauta travessera en l’Hallelujah; i les germanes Maira i Mireia Fernández, que han acompanyat amb dansa contemporània aquesta icònica cançó del gènere.
L'actuació ha implicat el seu públic com mai i s'ha tancat amb la cançó de gòspel per excel·lència. Amb Oh happy day alguns dels membres del públic que estaven a la platea han pujat a l'escenari per dir l'adeu final a la celebració del 15è aniversari del grup que va començar per un curs de gòspel d'estiu que va encendre una espurna que encara crema.
