"El avaro" llueix al Kursaal
La particular versió del clàssic de Molière d'Atalaya Teatro demostra talent i enginy
La companyia andalusa Atalaya Teatro tornava a l’escenari del teatre Kursaal de Manresa, el darrer cap de setmana de novembre, amb una de seves últimes produccions, "El avaro", de Molière, en una especial i particular adaptació i direcció de Ricardo Iniesta. La història de la peça del dramaturg francès ja ha esdevingut universal: Harpagon, l’avar, viu temerós que tothom al seu voltant és un lladre que li volen robar, inclosos els seus fills. Harpagon vol arreglar uns matrimonis de conveniència per a ells: per a la filla, un marit que no vulgui dot; i per al fill, un matrimoni amb una vídua que ha heretat molts diners. Així també, cerca arreglar un matrimoni per ell però, amb tant mala vista, que posa els ulls sobre Belisa, l’enamorada del seu fill Cleant. Les trifulques i, en el fons, ridiculeses del vell avar quedaran resoltes amb l’enginy d’una criada que atemptarà contra el que ell més estima, la seva fortuna.
La curiositat d'"El avaro" de la companyia andalusa és una encertada versió sui generis del clàssic. Hi ha fidelitat en el contingut i correcció i innovació en la forma. L’ús de recursos contributius al desenvolupament i història del muntatge són efectius amb certesa, com la presentació dels personatges en una composició propera a la commedia dell’arte o convertir fragments del text com un cor característic del teatre clàssic antic per acabar construïnt el muntatge com un musical. Innovador, certament.
La formació actoral destaca per la versatilitat i multidisciplinaritat en un treball homogeni, amb ritme i bon treball. Un reconeixement a un conjunt interpretatiu homogeni i integrat i amb una especial atenció sobre Carmen Gallardo, intèrpret de l’internacional i etern gasiu francès on destaca el minuciós i acurat treball de l’actriu. El conjunt de la peça ha donat una ullada a l’actualitat en la seva adaptació on desnonament, usura, banca, misèria o avarícia planegen al llarg del muntatge amb constants picades d’ull a aquesta crua i dura actual realitat. Llargs i merescuts aplaudiments per aquesta revisita als clàssics en una particular i ben aconseguida proposta.
