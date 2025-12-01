Els manresans Marta Valero i Francisco Poyato reivindiquen el lied català
La mezzosoprano i el pianista recorden el compositor Juli Garreta en el centenari de la seva mort amb un concert al Conservatori
La paraula alemanya lied vol dir cançó, però és també un gènere musical. Són peces breus que giren al voltant d’un poema. Sol cantar-ho una veu solista acompanyada d’un piano i és un estil propi del romanticisme alemany. El que uns anys després escriurien els compositors catalans sota la seva influència també se’n pot dir lied? El debat està obert i hi ha peces del compositor Juli Garreta (1875-1925) que per alguns és cançó catalana d’influència centreeuropea i, per d’altres, lied com el de Schubert o Schumann.
Diumenge al matí, al teatre Conservatori de Manresa, era un bon moment per preguntar-s’ho. A l’escenari hi va pujar la mezzosoprano manresana Marta Valero i el pianista, també de la capital del Bages, Francisco Poyato. Van interpretar peces que Garreta va escriure el segle passat per musicar a poetes com Víctor Català, Jacint Verdaguer o Apel·les Mestres.
«Garreta és el compositor de la sardana simfònica per excel·lència», deia Poyato per presentar-lo. En el programa van voler reivindicar la seva cara menys coneguda coincidint amb el centenari de la seva mort. També van incloure peces de Pau Casals (1876-1973), amb qui els unia una amistat, Robert Schumman (1810-1856) que el va influir, i Maurice Ravel (1875-1937), que va néixer el mateix any.
Es van col·locar dalt l’escenari, a tocar del pati de butaques, sense microfonia, assegurant així que l’acústica fos òptima. Sovint els intèrprets es col·loquen més enrere i el resultat sonor se’n ressent.
«Estic molt contenta de ser aquí, totes les cares són conegudes», va dir Valero, professora de cant a diverses escoles i actualment a mitja jornada a l’Institut Pius Font i Quer. Es van emportar algun bravo de la platea i ells, en resposta, van oferir el Romanç de Santa Llúcia d’Eduard Toldrà que va popularitzar Montserrat Caballé i, també, Ramon Calduch.
La clàssica continua
En l’aposta per construir una programació de música clàssica a Manresa, els concerts promoguts pel Kursaal tindran continuïtat el primer semestre del 2026 amb tres propostes més: el diumenge 25 de gener a l’Espai Plana de l’Om amb el clarinetista Josep Sancho i la pianista manresana Pilar López-Carrasco; el diumenge 15 de març, al Conservatori, amb 5 elements, un recital protagonitzat pels bagencs Mireia Pintó i Roger Padullés acompanyats de Marta Mathéu, Joan Martí-Royo i Satnislav Anguelov. I el diumenge 19 d’abril, també al Conservatori, el públic podrà escoltar un concert del quartet de saxòfons Kebyart.
