Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oques Grasses anuncia un últim concert al Cabró Rock 2026 abans del comiat a l’Estadi Olímpic

L'actuació del grup osonenc tindrà lloc el divendres 12 de juny a Vic

El concert d'Oques Grasses a la platja del Bogatell de Barcelona

El concert d'Oques Grasses a la platja del Bogatell de Barcelona / Jordi Borràs

ACN

Barcelona

Cabró Rock ha anunciat el grup Oques Grasses com un dels seus caps de cartell per a la pròxima edició de 2026. L'actuació del grup tindrà lloc concretament el divendres 12 de juny a Vic. La banda va anunciar la seva dissolució definitiva el passat 9 de novembre amb un vídeo a les seves xarxes socials i va exhaurir les entrades per quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic congregant fins a 220.000 persones. Ara el grup osonenc confirma un últim concert "a casa" a Vic abans dels concerts a l'Estadi Olímpic, que tindran lloc el 5, 7, 9 i 10 d'octubre.  

Oques Grasses se suma al Cabró Rock 2026, i s’uneix a altres bandes ja confirmades pel festival, com ara Joan Dausà, Els Amics de les Arts, Figa Flawas o Buhos. El Cabró Rock comença a completar un cartell que comptarà amb més de 20 artistes.

El Cabró Rock 2026 tindrà un aforament de prop de 30.000 persones per dia, i les entrades sortiran a la venda aquest mateix dimecres a les 12:00 h tant al web del festival www.cabrorock.cat com a la web de la banda www.oquesgrasses.com. El festival ha apuntat al comunicat que, per evitar confusions, en aquesta venda només hi haurà disponibilitat d’entrades de divendres i d’abonaments de 2 dies, però no de dissabte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  2. Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
  3. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
  4. Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
  5. Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
  6. Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
  7. Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
  8. Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres

El forat d'ozó antàrtic presenta signes de recuperació amb el tancament més primerenc des del 2019

El forat d'ozó antàrtic presenta signes de recuperació amb el tancament més primerenc des del 2019

Últims dies per veure un gran actor manresà al TNC

Últims dies per veure un gran actor manresà al TNC

L'últim concert d'Oques Grasses abans del comiat a l’Estadi Olímpic: seran cap de cartell al Cabró Rock 2026

L'últim concert d'Oques Grasses abans del comiat a l’Estadi Olímpic: seran cap de cartell al Cabró Rock 2026

Mascaretes contra una grip a l'alça: els metges aconsellen dur-ne en ambulatoris, hospitals, residències i transport públic

Mascaretes contra una grip a l'alça: els metges aconsellen dur-ne en ambulatoris, hospitals, residències i transport públic

Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat

Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat

A Manresa hi ha hagut una violació per setmana de mitjana en nou mesos

A Manresa hi ha hagut una violació per setmana de mitjana en nou mesos

Desarticulen la primera cèl·lula terrorista vinculada al grup neonazi 'The Base'

Desarticulen la primera cèl·lula terrorista vinculada al grup neonazi 'The Base'

Cinc trucs secrets dels supermercats perquè gastis més diners, segons un dietista

Cinc trucs secrets dels supermercats perquè gastis més diners, segons un dietista
Tracking Pixel Contents