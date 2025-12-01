Oques Grasses anuncia un últim concert al Cabró Rock 2026 abans del comiat a l’Estadi Olímpic
L'actuació del grup osonenc tindrà lloc el divendres 12 de juny a Vic
ACN
Cabró Rock ha anunciat el grup Oques Grasses com un dels seus caps de cartell per a la pròxima edició de 2026. L'actuació del grup tindrà lloc concretament el divendres 12 de juny a Vic. La banda va anunciar la seva dissolució definitiva el passat 9 de novembre amb un vídeo a les seves xarxes socials i va exhaurir les entrades per quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic congregant fins a 220.000 persones. Ara el grup osonenc confirma un últim concert "a casa" a Vic abans dels concerts a l'Estadi Olímpic, que tindran lloc el 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
Oques Grasses se suma al Cabró Rock 2026, i s’uneix a altres bandes ja confirmades pel festival, com ara Joan Dausà, Els Amics de les Arts, Figa Flawas o Buhos. El Cabró Rock comença a completar un cartell que comptarà amb més de 20 artistes.
El Cabró Rock 2026 tindrà un aforament de prop de 30.000 persones per dia, i les entrades sortiran a la venda aquest mateix dimecres a les 12:00 h tant al web del festival www.cabrorock.cat com a la web de la banda www.oquesgrasses.com. El festival ha apuntat al comunicat que, per evitar confusions, en aquesta venda només hi haurà disponibilitat d’entrades de divendres i d’abonaments de 2 dies, però no de dissabte.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres