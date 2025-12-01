El pianista Manel Camp recupera músiques populars de pobles rurals del Bages i les adapta al llenguatge modern
El projecte forma part de Patrimoni Obert, una iniciativa per preservar el llegat històric i natural de quatre municipis
Laura Busquets (ACN)
El ball de Cascavells de Castellfollit, el ball de la Coca de Rajadell o els Goigs a la Mare de Déu de Fals. Aquestes són tres de les músiques populars del Bages que se sabien de memòria diverses generacions d'habitants d'Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages, i que, a poc a poc, han anat quedant en l'oblit. El pianista manresà Manel Camp, en el marc d'un projecte més ampli que s'anomena Patrimoni Obert, s'ha proposat recuperar-les, adaptar-les i fer-les arribar als infants de la zona a través d'un taller de música moderna. "Hem convertit aquestes cançons en un llenguatge més proper al que escolten els nens i, com a mínim, aquestes tres les recordaran sempre", ha assenyalat el pianista.
Gerard Camps i la Paula Vilarnau són dos alumnes de l'escola de Fonollosa que participen en el taller impartit pel pianista Manel Camp. Toquen el 'cello' i el piano i, per ells, és molt emocionant poder tocar sota el guiatge del prestigiós pianista. "Ho hem practicat molt i estàvem esperant aquest moment", ha assenyalat el Gerard. "Tinc moltes ganes de tocar amb ell", ha afegit la Paula. Amb tot, admeten que ni un ni l'altre coneixien abans cap de les cançons populars que han interpretat al taller.
Abans d'impartir el taller, Camp ha fet una feina de recuperació de les cançons típiques i pròpies de la zona després d'un procés de documentació que va començar amb un encàrrec del projecte Patrimoni Obert. Les cançons s'han pogut escoltar recentment en un concert a Aguilar de Segarra en què el músic va interpretar sis dels temes que ha recuperat. "Vam fer una recreació d'unes músiques que eren molt importants pel territori, una versió 'al meu aire'", ha explicat. De fet, recorda amb il·lusió com havia anat de petit en algun dels aplecs on sonaven aquestes cançons, o en festes majors, i ha lamentat que moltes ja no s'hagin interpretat més. "Per això em sembla molt important fer-les reviure d'alguna manera", ha afegit.
Des de la iniciativa Patrimoni Obert, van voler lligar aquest exercici de revisió del patrimoni amb un vessant més pedagògic i de transmissió, que la directora, Laia Muns, defensa com a "inherent" del projecte. Després del concert, Camp va escollir tres de les músiques que havia interpretat i les va adaptar perquè les poguessin tocar els alumnes de 5è i 6è de Primària. "L'objectiu era que ells també poguessin interpretar la música d'aquesta comarca", ha destacat Muns.
Conservar, documentar i divulgar el patrimoni
La directora de Patrimoni Obert, Laia Muns, ha explicat que la iniciativa neix amb el propòsit de conservar, documentar i divulgar el patrimoni natural, històric, cultural i immaterial d'Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages. Segons Muns, la idea és posar tot el llegat al servei de tothom d'una manera "entenedora i atractiva". La directora del projecte recorda que s'han donat "paradoxes" com ara que els alumnes de la zona estudiessin l'època dels romans prenent exemples "de restes que hi ha en altres comarques lluny del Bages, mentre que tenim una vil·la romana -Sant Amanç de Viladés- a tocar de la C-25". Per això, ha defensat la idoneïtat de conèixer el patrimoni "ric i divers" més proper, no només per als que hi viuen, sinó també per aquells que visiten la zona.
De fet, el catàleg de Patrimoni Obert comptarà -a mesura que es vagi nodrint del contingut desinteressat que hi afegeixen les diferents entitats que hi treballen, veïns, voluntaris o institucions del territori- amb edificis històrics, fons documentals, béns immaterials com tradicions orals i festes, i mostres de l'entorn natural.
L'eina bàsica: una plataforma web
La seva idea és estructurar i indexar tota aquesta informació per facilitar-ne l'accés per a les futures generacions. És per això que han creat una plataforma web, que serveix d'arxiu viu del projecte i, a la vegada, d'espai de consulta i difusió per a tota la ciutadania.
També s'han previst actuacions al voltant del patrimoni, com la restauració i museïtzació d'elements patrimonials, la creació de rutes i itineraris interpretatius, i la difusió activa del patrimoni documental i immaterial.
De fet, recentment s'ha presentat un documental fet pel grup de Recerca Històrica de Camps i Fonollosa centrat en la Guerra Civil a Fonollosa, amb testimonis directes d'una dotzena de persones que van viure els fets en primera persona. A la pel·lícula s'hi tracten temes com les tensions polítiques, la destrucció de patrimoni religiós que hi va haver, els emboscats o la vida quotidiana durant la guerra, entre d'altres. També es realitzen aplecs, on s'ofereixen visites guiades a càrrec d'experts en història, geologia i paisatge per redescobrir diferents indrets d'aquests quatre municipis rurals del Bages.
