Roger Mas: "La gent de Sud-Amèrica rep el català amb naturalitat, curiositat i sense prejudicis"
El cantautor i la Cobla Sant Jordi escalfen motors per portar la seva proposta a l'escenari del Foro FIL
Eli Don / Nico Tomás (ACN)
El cantautor Roger Mas ha aterrat a la ciutat mexicana de Guadalajara juntament amb la Cobla Sant Jordi per portar a l’escenari del Foro FIL la seva proposta conjunta. L’han presentat aquest diumenge en el marc de la programació musical de la Fira Internacional del Llibre, convençuts que serà un espectacle que es rebrà igual de bé que a Catalunya. “El concert agrada a tanta gent que estem segurs que aquí passarà el mateix”, ha assegurat Mas en declaracions als mitjans, “sempre que he vingut a Sud-amèrica he tingut la sensació que la gent rep el català amb naturalitat, curiositat i sense prejudicis”.
Mas i la Cobla Sant Jordi uniran forces aquest dilluns en un concert que oferirà un repertori format per cançons de la discografia de Mas, però també versions d’altres autors en altres llengües en el que crearà un diàleg emotiu amb la sonoritat de la cobla. Un recital que, segons els protagonistes, uneix allò que conforma “l’esperit català”.
Pep Moliner, de la Cobla, ha assegurat que tal com ja fan a Catalunya i arreu del món un dels objectius també a Mèxic és reivindicar la cobla, “perquè fins i tot a casa nostra ens hem d’explicar molt”. “En aquesta ocasió tocarà fer-ho a Guadalajara explicant què és una cobla, quin és el sentiment que tenim per ella i què és el que ofereix a casa, i també a fora”, ha afegit.
Pel que fa al concert, mantindrà l’estructura que ja han fet servir en actuacions anteriors. “El mateix que fem al Palau de la Música, el mateix que girem per Catalunya”, ha insistit Moliner, “és un concert rodó, bonic, que ens estimem i que té un argument de principi a final”. En la mateixa línia, ha recordat que es tracta d’una proposta que els agrada i amb la qual s’ho passen bé.
Pel que fa a la rebuda, Mas ha reconegut que no s’ha imaginat massa com serà el moment, però que creu que agradarà a la gent. “És molt més complicat cantar en català a Espanya que no pas a Sud-Amèrica, llavors anirà molt bé, per la naturalitat del públic, que no té cap consideració estranya sobre el català, no el tenen connotat ni negativament ni positivament i això és fantàstic”, ha dit.
