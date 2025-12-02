La Segona República i la Guerra Civil entren a la Biblioteca Central d'Igualada
L'equipament rep de la llibreria Cal Rabell la col·lecció "Documents 1931-1939", publicada el 1976 i el 1977, que va recuperar la memòria dels anys 30 a través de la premsa de l'època
Com va titular La Vanguardia la portada del 27 de gener del 1939, l'endemà de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona? Gairebé quaranta anys després, aquella pàgina i moltes altres que van aparèixer a la premsa escrita durant els anys 30 del segle XX, entre la proclamació de la República (14 d'abril del 1931) i la victòria feixista a la guerra, les van aplegar les editorials La Gaia Ciència i Edicions 62 en un conjunt de dinou fascicles que ara ha adquirit la Biblioteca Central d'Igualada per incorporar-los al seu fons gràcies a la donació feta per la llibreria Cal Rabell. "Els nou primers els hem rebut enquadernats en un volum i la resta solts, però també els enquadernarem", explica la bibliotecària Eva M. Sabaté.
Els 30's van ser uns anys convulsos, un període de la història contemporània durant el qual l'avenç i la consolidació del feixisme en diferents estats europeus va provocar mort i repressió, amb la barbàrie de la Segona Guerra Mundial, l'Holocaust i les bombes atòmiques en els primers anys 40. A Catalunya, el somni republicà va acabar tràgicament escapaçat per una revolta militar i la conseqüent guerra civil que va instal·lar en el poder una dictadura liderada pel general Francisco Franco, de la mort del qual es van complir cinquanta anys el passat 20 de novembre.
Per 150 pessetes
Poc després de la fi teòrica del franquisme, els anys 1976 i 1977, La Gaia Ciència i Edicions 62 van impulsar la publicació d'una col·lecció per fascicles que explicava aquests anys 30 a Catalunya a través del què en van dir els diaris. Cada fascicle, d'unes 40 pàgines en format de diari, 150 pessetes de preu i amb ISBN propi, tractava un tema en concret i oferia un text introductori d'una personalitat destacada del moment, com Josep Benet, Josep Tarradellas, Teresa Pàmies, Francesc Bonamusa i Josep Maria Bricall, entre altres, i un recull diverses pàgines de la premsa de l'època, a més de fotografies i una cronologia.
Cada fascicle s'ocupava d'una qüestió vinculada als fets d'aquella dècada trasbalsada: "De la proclamació de la República al Front Popular", "L'Estatut de Catalunya", "El Parlament català", "La dona i la II República", "El Front Popular", "L'obra cultural de la Generalitat", "El 19 de juliol", "La fundació del PSUC", "Els fets de maig del 37", ... fins a l'arribada de les tropes franquistes a Catalunya. La direcció del projecte, que es va titular "Documents 1931-1939", va anar a càrrec d'Anna Sallés i tenia la voluntat de recuperar la memòria històrica just en el moment que la democràcia tornava a treure el cap a l'estat espanyol.
Ideal per als joves
"La col·lecció és ideal per a qui vulgui saber què es deia a la premsa i per a qui hagi de fer un treball de recerca", apunta Sabaté, que cita especialment la gent jove com a col·lectiu que pot estar interessat a saber què va passar a Catalunya en un destret decisiu de la seva història. A la Biblioteca Central no els consta que hi hagi cap altre centre de les mateixes característiques que tingui la col·lecció sencera, ja que en el catàleg general s'han trobat altres biblioteques que conserven el primer volum, i per això està catalogat, però del segon n'hi ha fascicles aquí i allà. Com anota Sabaté, a l'equipament de la plaça de Cal Font s'ha dut a terme la feina de catalogar el que encara no havia fet ningú.
"Per a les biblioteques, i per a nosaltres, és important el treball conjunt amb les llibreries", afegeix Sabaté posant en relleu la bona entesa que hi ha amb establiments com Cal Rabell. La llibreria del carrer Santa Caterina d'Igualada va oferir el conjunt aquí ressenyat a la Biblioteca Central, que va decidir incorporar-lo al seu fons per la seva importància i idoneïtat.
Entre les singularitats que es poden trobar fullejant les pàgines de la premsa dels anys 30 reproduïdes en els fascicles hi ha els anuncis que es publicaven aleshores. I curiositats com una tira còmica amb consells sobre què calia fer en cas de bombardeig. El panorama periodístic de l'època era força diferent, i si bé avui reconeixem capçaleres com La Vanguardia, d'altres formen part del passat, com Solidaridad Obrera, 'la Soli', El Correo Catalán, La Veu de Catalunya, Treball, ... Cada pàgina és un bocí d'història. Com la portada de La Vanguardia del 27 de gener del 1939, amb un titular que iniciava una nova era de foscor i terror: "Barcelona para la España invicta de Franco".
