Roger Mas i la Cobla Sant Jordi porten el patrimoni musical català a l’escenari del Foro FIL de Guadalajara
El cantautor mostra el seu repertori al públic mexicà acompanyat d’una de les formacions més sòlides del país
Eli Don / Nico Tomás (ACN)
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona han portat aquest dilluns el patrimoni musical català a l’escenari del Foro FIL. El cantautor solsoní ha mostrat el seu repertori al públic de Guadalajara (Mèxic) acompanyat d’una de les formacions més sòlides del país per desplegar un repertori format per cançons de la discografia de Mas, però també versions d’altres autors en altres llengües. Tot plegat per crear un diàleg que ha estat rebut amb curiositat pels assistents al recital, que han aplaudit amb ganes un diàleg emotiu entre els temes més emblemàtics de de l’artista amb la sonoritat de la cobla. "És un honor i un privilegi poder tocar en el marc de la FIL", ha assegurat a l'inici de l'espectacle.
Amb un format ben diferent del dels dos dies anteriors – amb tot de cadires ubicades al centre de l’espai del Foro FIL – la Cobla Sant Jordi començava el recital de la jornada amb una introducció de flabiol, que ha anat seguida d’un primer tema on només ha tocat la formació.
Ha sigut en el segon en el qual ha sortit el cantautor Roger Mas juntament amb els seus músics, per sumar forces a aquesta proposta que ha deixat el públic ben atrapat des del primer moment. De fet, tot i que molts d’ells no coneixien ni el cantautor ni la formació, ràpidament s’han interessat per la proposta, aplaudint amb ganes i filmant amb els telèfons mòbils part de l’actuació.
Un èxit que ja havien anticipat els protagonistes el dia abans, recordant que la gent de Sud-amèrica rep el català “amb naturalitat, curiositat i sense prejudicis”. “És molt més complicat cantar en català a Espanya, perquè aquí el públic no té cap consideració estranya sobre el català, no el tenen connotat ni negativament ni positivament i això és fantàstic”, assegurava Mas.
Així, durant aquesta tercera jornada del Foro Fil, la cobla s’ha apoderat de l’escenari de la carpa, tot plegat per oferir un concert que prèviament s’havia pogut veure en llocs com el Palau de la Música, però també en altres punts d’arreu del territori. Un recital que, tal com asseguraven els seus creadors, uneix allò que conforma “l’esperit català”.
Pep Moliner, de la Cobla, assegurava que tal com ja fan a Catalunya i arreu del món un dels objectius també a Mèxic és reivindicar la cobla, “perquè fins i tot a casa nostra ens hem d’explicar molt”. “En aquesta ocasió tocarà fer-ho a Guadalajara explicant què és una cobla, quin és el sentiment que tenim per ella i què és el que ofereix a casa, i també a fora”, afegia.
Un propòsit que ha aconseguit el seu objectiu, ja que al final de la vetllada, el públic ha acomiadat el grup dempeus, regalant als visitants el seu tast de cobla en un escenari per on desfilaran els pròxims dies artistes com Mushka o Rigoberta Bandini.
