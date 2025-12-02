Memoria.cat
La Unió de Rabassaires: Quina va ser la seva història a la comarca del Bages?
L'Associació Memòria i Història publica un estudi de l'historiador Jaume Serra i Carné que aprofundeix en la història del gran sindicat de pagesos
Es tracta, remarca l'entitat, d'una "aportació valuosa per al coneixement de la realitat agrària" de la comarca durant les dècades de 1920 i 1930
La història de la Unió de Rabassaires (UR), el gran sindicat dels pagesos de Catalunya que agrupava rabassaires, parcers, arrendataris i petits propietaris i que va tenir una implantació molt notable a les comarques vitivinícoles, entre les quals el Bages, és el nou treball que acaba de publicar l'Associació Memòria i Història de Manresa i que signa l'historiador Jaume Serra i Carné (Rajadell 1950). Un estudi per reivindicar el pes que a tenir aquest sindicat en la història social i agrària de Catalunya durant les dècades de 1920 i 1930 si es té en compte, assenyala l'entitat i l'autor, que "la UR encara no ha estat estudiada amb la profunditat que mereix". Precisament, aquest treball representa, malgrat la limitació de fonts documentals disponibles, "una aportació valuosa a la històrica del sindicat i al coneixement de la realitat agrària del Bages en aquell període".
Com explica l'autor en el seu treball, el Bages als anys vint i trenta del segle XX "tenia una important població agrària de pagesos no propietaris. Des de la crisi de la fil·loxera que el camp català va viure una constant conflictivitat social que enfrontava els pagesos no propietaris i els propietaris sobretot en relació a les condicions dels contractes de conreu, els arrendaments i les parts de fruits que havien de donar als amos de les terres". El treball de l'historiador bagenc ofereix una aproximació al paper que hi van jugar els petits pagesos que es van organitzar dins la UR per tal de millorar les seves condicions de vida: impulsar contractes de conreu més justos i avançar cap a la plena propietat de la terra que treballaven.
La Unió de Rabassaires es va crear el 6 d’agost de 1922 i "va començar una intensa activitat de propaganda i organització del sindicat arreu de Catalunya, també a la comarca de Bages". Els iniciadors de la UR a la comarca van ser "el parcer Josep Servitja de Sant Salvador de Guardiola, els parcers Botifoll i Vilalta de Sant Martí de Torroella i també els socis del Sindicat Agrícola de Sant Vicenç de Castellet" encapçalats per "Josep Sallés". "Entre 1923 i 1930 es van fer almenys dotze mítings de propaganda de la UR en diverses localitats de la comarca". En sis, destaca Serra, hi va participar Lluís Companys, fundador i "puntal de la Unió de Rabassaires i un referent durant molts anys".
Com subratlla el mateix autor, "la història de la Unió de Rabassaires del Bages és un capítol important de la història de la comarca" i "la història de la Unió de Rabassaires de Catalunya i també la del Bages va ser una lluita heroica, plena d’episodis amb llums i ombres, de grans mobilitzacions, amb uns dirigents pagesos que van tenir el suport entusiasta de la majoria dels rabassaires". Però, com apunta l'historiador, "la falta de documentació de la UR impedeix tenir una visió completa de la seva trajectòria històrica. El que és evident és que les lluites i les il·lusions dels rabassaires van quedar anorreades per la victòria del feixisme".
Per accedir al treball sobre la Unió de Rabassaires cliqueu aquí
L'autor
Jaume Serra i Carné és llicenciat en Filosofia i Lletres especialitat en Història per la UAB. Ha impartit xerrades i cursets sobre història de Catalunya i ha dirigit tallers d'història oral en entitats socials i veïnals de Manresa i del Bages. És autor de diversos treballs d'història, entre els quals destaca El moviment obrer al Bages i al Berguedà durant la segona República.
