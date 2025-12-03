CINEMA
Un professor rus s'enfronta a Putin: el documental "Mr. Nobody contra Putin" arriba a Manresa
Aquest dijous, el cicle El Documental del Mes presenta la producció txeca premiada al Festival de Sundance, que exposa el reclutament militar en escoles russes.
Cineclub Manresa i DocsBarcelona presenten "Mr. Nobody contra Putin", una producció txeca que guanyà el Premi Especial del Jurat-Documental (World Cinema) al darrer Festival de Sundance. Aquesta nova sessió del cicle El Documental del Mes es durà a terme aquest dijous.
«Mr. Nobody contra Putin»
República Txeca, 2025. Documental. 90 minuts.
Direcció: David Borenstein (també guió) i Pavel Ilych Talankin.
Dijous 4 de desembre, a les 19 h, a l’Espai Plana de l’Om. Manresa.
Entrada lliure.
El 24 de febrer del 2022 comença la invasió d’Ucraïna i les escoles de primària de Rússia es transformen en centres de reclutament militar i d’adoctrinament dels infants. Pavel Pasha Ilych Talankin és un professor inquiet, divertit i carismàtic de la petita ciutat minera de Karabash que resta desconcertat quan assisteix a la metamorfosi fosca del seu centre de treball.
Es rebel·la contra la veritat oficial -Putin afirmà que els professors guanyen guerres- i enregistra d’amagat amb la seva càmera el que està succeint realment: el poder aclaparador i destructiu de la maquinària propagandística més implacable. Però podrà seguir sense problemes en el seu país si continua amb aquesta activitat tant subversiva com perillosa?
Involució social
La pel·lícula segueix l’itinerari d’aquest professor rebel, una manifestació valenta de dissidència contra un sistema monolític, i se sustenta en les seves filmacions. I així, assistim de primera mà als canvis involucionistes que patí la societat russa en les comunitats més modestes.
Talankin signa la fotografia i la codirecció: la seva contribució és fonamental perquè el projecte de David Borenstein -autor nord-americà que ha rodat documentals tan estimables com "Dream Empire" i "Can’t Feel Nothing"- es transformi en un document rabiosament sentit i versemblant.
Una mostra admirable d’un cinema vertaderament combatiu que no necessita afermar-se en la militància més retòrica -ni en l’artifici més formalista- per desvetllar-nos les entranyes de la bèstia. Indispensable.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Una fuita de gas a Manresa obliga a confinar dos blocs i a aturar l'activitat de l'empresa química Lipmes
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres