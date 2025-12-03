El fotògraf manresà Ton Granero mostra la seva obra més personal
L’Espai Plana de l’Om de la capital bagenca inaugura aquest dijous l'exposició «Àlbum», que es podrà visitar fins al 28 de desembre
La mirada fotogràfica de Ton Granero, un manresà establert a Vic, es podrà copsar a les parets de l’espai expositiu de la Plana de l’Om de la capital bagenca, en una mostra de la seva obra que s’inaugura aquest dijous, 4 de desembre, i estarà oberta fins al diumenge 28 de desembre. La mostra porta per títol "Àlbum", està comissariada per Anna Palomo i organitzada per l’Oficina de Gestió Cultural de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa.
Ton Granero va néixer el 1954 a la ciutat del Cardener i reconeix en la figura de Josep Maria Massegúun pare artístic. A l’edat de vint anys es va traslladar a Vic on ja en porta més de quaranta i s’ha erigit en un activista implicat en diverses entitats i esdeveniments.
La quotidianitat que esdevé relat col·lectiu
En aquesta ocasió, Granero torna a la seva ciutat natal per presentar amb "Àlbum", una selecció de fotografies que són testimoni del seu univers més íntim. A les parets de l’Espai Plana de l’Om s’hi podran veure un seguit d’instantànies que reflecteixen el seu dia a dia tant en l'àmbit personal i social com laboral. Les imatges de la vida privada transcendeixen l’àmbit domèstic i mostren la capacitat de la individualitat per convertir-se en un element més de la narrativa compartida de la vida en societat.
Àlbum presenta tres tríptics, tres díptics i sis fotografies, acompanyades de marcs digitals. Granero convida l’espectador a reflexionar sobre la construcció de la identitat a partir de les relacions, la memòria, els paisatges emocionals i les inquietuds. La mostra s’inaugura avui a les 19.15 h, amb entrada lliure i es podrà veure cada dia fins al 28 de desembre, excepte els dilluns, de 17.30 a 20.30 h.
