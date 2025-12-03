Marco Mezquida i el Cor de Cambra del Palau actuaran a Manresa en el festival Espurnes Barroques
El festival ha avançat tres dels "concerts més potents" d'una edició que se celebrarà del 9 de maig al 7 de juny en cinc comarques de la Catalunya central | Les entrades ja són a la venda
A més de Mezquida, l'organista Montserrat Torrent serà homenatjada a Berga, que s'estrena com a seu d'un recital, i el Cementiri Nou d'Igualada acollirà "Vetlla", música vocal i dansa
Marco Mezquida i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, a Manresa; Jordi Figueras, Juan de la Rubia i Joan Seguí homenatjant l'organista Montserrat Torrent, a Berga; i el projecte Vetlla, amb la companyia de la coreògrafa Magdalena Garzón amb les veus del Cor Cererols, al Cementiri Nou d'Igualada. Són tres dels concerts "més potents i especials" que es podran veure en la novena edició del festival Espurnes Barroques, que se celebrarà del 9 del maig al 7 de juny del 2026. El certamen, explica Mònica Sala, adjunta a la direcció, posa a la venda, de manera anticipada i per primera vegada, tres dels noms que seran protagonistes de la pròxima edició. Una "demanda", apunta Sala, dels Amics dels Festival (gairebé 200 persones) que permetrà, al públic en general, "assegurar-se les localitats" i, coincidint amb les dates nadalenques, "valorar les entrades com a possible obsequi cultural". Espurnes Barroques farà pública tota la programació el pròxim mes de març i tindrà, com és habitual, una presentació pensada per al públic.
Les tres propostes anunciades se celebraran en tres capitals de comarca de les cinc on el festival farà parada, entre les quals Berga que, per primer cop, serà la seu d'un dels concerts del festival. Fins ara, recorda Sala, Espurnes Barroques havia celebrat activitats socials i educatives a la capital bergueda, però mai cap recital. Sí, per exemple, a la comarca, al Kovent de Cal Rosal. El festival es desplegarà pel Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia i la Segarra. La venda d'entrades ja es va activar dilluns (espurnesbarroques.cat) i, en vint-i-quatre hores ja s'havien dispensat prop d'un centenar de localitats.
Judici a Gesualdo
Aquests tres primers concerts coincideixen amb els tres primers caps de setmana del certamen. El diumenge 10 de maig, a l’església de la Cova de Manresa, Espurnes Barroques programarà Judici a Gesualdo, una proposta musical i escènica en la qual el pianista Marco Mezquida i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, sota la direcció de Xavier Puig, presenten la figura de Carlo Gesualdo, príncep italià del segles XVI i XVII conegut tant per la seva obra innovadora com per la seva biografia convulsa. El concert planteja una aproximació dramatitzada al personatge, combinant música i narració. És una oportunitat "immillorable", remarca Sala, "per veure Mezquida a Espurnes Barroques", on el reconegut, creatiu i versàtil pianista menorquí "feia temps que hi volia participar". Judici a Gesualdo, producció pròpia d’aquesta temporada de la formació del Palau,es va estrenar el passat mes d'octubre.
Patum de l'orgue
El següent cap de setmana, el dissabte 16 de maig a Berga, a l'Església de Sant Pere, el festival programa una "patum de l’orgue", amb el títol Montserrat Torrent: 100 anys i un mes en un dia. Un concert en el qual l’organista Montserrat Torrent —figura clau en l’àmbit organístic hispànic, mestra de mestres i impulsora de l’obra de Francisco Correa de Arauxo— serà homenatjada en un concert que reunirà tres generacions dels seus deixebles: Jordi Figueras, Juan de la Rubia - director de l'Orquestra del Miracle, impulsada per la Fundació Espurnes Barroques el 2023- i Joan Seguí. Amb obres de Correa, Bach, Brahms i una estrena de Josep Maria Guix. I com a cirereta, explica Sala, es podrà veure en primícia una peça audiovisual impulsada pel festival per mostrar com viu l'homenatjada: "Hem entrat a casa seva per veure què fa des que es lleva fins que se’n va a dormir".
Escenari singular
La proposta que el festival descobreix de manera avançada per al tercer cap de setmana és la del diumenge 24 de maig, que se celebrarà en un escenari singular, el Cementiri Nou d’Igualada. Vetlla combina música vocal i dansa i, al llarg de tres hores, el públic podrà circular lliurement durant la representació. El projecte, interpretat per la companyia de la coreògrafa Magdalena Garzón amb les veus del Cor Cererols, reflexiona sobre la condició humana i els rituals de comiat. I ho fa en un espai que forma part del discurs artístic.
Entrades
Les entrades es poden adquirir a través de la web www.espurnesbarroques.cat a un preu de 22€. Els joves fins a 25 anys tenen un descompte del 50%, i els Amics del Festival disposen d’avantatges especials: el 10% (Amics Bàsics) i el 20% (Amics Pro i Prèmium), aplicables introduint el codi unipersonal de soci. Com a apunta Sala, fer-se 'amic' del festival inclou diversos "avantatges exclusius per a tota la temporada amb una aportació anual a partir de 30€.
