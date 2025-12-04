Alfred García presentarà el seu tercer disc a Wow Club de Manresa
El cantant català actuarà el 10 de gener a la discoteca de la capital bagenca amb els temes de l'àlbum "T'estimo es te quiero"
La discoteca Wow Club, de Manresa, ha programat un concert del cantautor Alfred Garcia per al dissabte 10 de gener, en la que serà una de les primeres propostes musicals del 2026 a la capital bagenca. L'actuació tindrà lloc a les 22 h i les entrades ja es poden comprar anticipadament al preu de 18 euros a la web wowclubmanresa.com.
Alfred García (El Prat de Llobregat, 1997) es va donar a conèixer el 2017 en participar en el concurs televisiu Operación Triunfo, on va quedar quart. Posteriorment, el català va participar en el Festival d'Eurovisió juntament amb Amaia, i aquesta actuació conjunta amb el tema "Tu canción" va obtenir la 23a posició.
Després del pas per l'Acadèmia i de viure l'experiència europea, Alfred va emprendre el treball de creació i enregistrament del seu primer àlbum, que va sortir el desembre del 2018 amb el títol "1016", que es referia al número de l'adhesiu que li van posar en els càstings d'OT. El disc va tenir un gran ressò a les xarxes de reproducció de música.
Alfred García ha tocat diversos pals de la indústria musical, com la producció i la composició. El 2021 va tornar als estudis i al mes d'octubre va publicar "1997", el seu segon àlbum.
Cançons en català
En el concert de Wow, l'artista pratenc presentarà els temes del seu tercer disc d'estudi, "T'estimo es te quiero", que va publicar el 30 de maig passat. Amb aquest treball, Alfred va tornar a cantar en català, ja que hi ha cinc temes en aquesta llengua, com "Els teus ulls", "El meu destí", "T'estimo" i "Rumba catalana", i tres més en castellà.
El darrer disc consolida Alfred García com una veu destacada de la cançó d'autor mediterrània, amb un treball on destaquen les guitarres espanyoles, el flamenc i la rumba.
Les bandes de tribut agafen la paraula
Wow viurà un mes de desembre intens amb festes i concerts, com el que aquest dissabte 6 de desembre farà reviure la música de Dire Straits a través de la banda de tribut Brothers in Band, a partir de les 22 h. El grup oferirà temes emblemàtics del grup liderat per Mark Knopfler com "Sultans of Swing", "Money for Nothing" i "Telegraph Road" durant dues hores.
La presència de bandes de tribut serà una constant en els propers mesos a la discoteca de la capital bagenca. El dissabte 27 de desembre, serà el torn de Coldday, que ret homenatge a Coldplay. Ja dins del 2026, el 7 de febrer actuarà a Wow Reina del Pop, banda de tribut de La Oreja de Van Gogh, i el 7 de març passarà per Wow Zapatillas, que interpreta la música i el repertori d'El Canto del Loco.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes