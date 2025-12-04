El Club de la Cançó porta Inma Serrano a la sala petita del Kursaal
La cantautora alacantina torna a Manresa amb un concert de veu i guitarra on repassarà tres dècades de trajectòria musical
Torna El Club de la Cançó a la sala petita del Kursaal amb un concert d’Inma Serrano, avui dijous a les 19 h. Les entrades tenen un preu de 15 euros; 12 euros per als majors de 65 anys, els menors de 30 i els posseïdors del carnet Galliner, i es poden adquirir a les taquilles del teatre i a la pàgina web kursaal.cat.
La cantautora alacantina va arribar l’any passat a les tres dècades de trajectòria, un recorregut que revisitarà avui en un concert amb veu i guitarra que serà la quarta trobada amb el públic manresà. De l’anterior ja en fa molt, concretament des del 2008. Serrano és autora d’una extensa discografia des del seu primer gran èxit, "Cantos de sirena", fins un dels seus, fins ara, darrers episodis amb l’edició de la seva versió de l’havanera "La Paloma" en deu idiomes, entre els quals hi ha el català, a més del grec i el portuguès.
Reconeguda com a intèrpret, a Serrano també l’ha acompanyat durant trenta anys el bon nom en el camp de la composició. Un extens bagatge que avui podran gaudir els espectadors d’aquesta nova proposta d’El Club de la Cançó.
