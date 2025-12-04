Una exposició reivindica "la radicalitat literària" i la contemporaneïtat de Rodoreda
La mostra "Rodoreda, un bosc" fa dialogar la literatura de l'escriptora amb l'obra de creadors de diverses disciplines, fins al maig al CCCB
Pere Francesch (ACN)
Una exposició al CCCB reivindica "la radicalitat literària" de l'escriptora Mercè Rodoreda i en reivindica la contemporaneïtat formal i temàtica de la seva obra. "Rodoreda, un bosc" presenta unes 400 peces, entre obra plàstica (pintura, dibuix, gravat, escultura, fotografia), instal·lacions artístiques, documents i audiovisuals. La mostra, comissariada per l’assagista i crítica literària Neus Penalba, s'articula a través dels grans temes de l’obra de Rodoreda: la innocència, el desig, el suïcidi, el desarrelament, l’escarni o la metafísica. El recorregut posa en diàleg la literatura de Rodoreda, i alguns dels seus quadres, amb l’obra de creadors de diverses disciplines. La mostra es podrà visitar des d'aquest divendres fins al 25 de maig.
En declaracions a l'ACN, Neus Penalba ha destacat que "la radicalitat literària de Rodoreda sempre hi ha estat" i opina que en els darrers 40 anys hi ha hagut "una mateixa cançó sobre qui és Mercè Rodoreda i s'ha abusat de lectures biogràfiques". Ha manifestat que Rodoreda no escrivia autoficció, sinó que es va dedicar a imaginar altres personatges, altres històries, amb un diàleg continu amb la història de la literatura universal. Penalba ha reivindicat la contemporaneïtat de Rodoreda: "La seva obra està travessada pels temes més importants que travessen el segle XX com la guerra, el desig i l'exili".
Ha admès que reduir visualment en una exposició l'estil d'un escriptor, i en aquest cas de Rodoreda, "és impossible i molt difícil". Per això, han traçat "un discurs pels grans temes que travessen tota la seva literatura".
Ha destacat que la idea de la mostra és oferir "una mirada unitària" de la seva obra en contra de la idea que existien diferents 'rodoredes' i que per exemple hi havia la Rodoreda "suposadament amable" de "La plaça del Diamant", en contra de la Rodoreda més fosca de "La mort i la primavera". En aquest sentit, ha defensat que "la tesi de l'exposició és que de Rodoreda només n'hi ha una i que es tracta de saber-la mirar amb tot el seu eclecticisme".
Diàleg amb l'obra de creadors
El recorregut expositiu posa en diàleg la literatura de Rodoreda amb l’obra de creadors de diverses disciplines i diferents èpoques com Santiago Rusiñol, Remedios Varo, Pina Bausch, Marc Chagall, Leonora Carrington, Picasso, Suzanne Valadon, Ramon Casas, Fina Miralles, Joan Ponç, Tura Sanglas, Dora Maar, Toni Catany, Man Ray o Laia Abril, i incorpora documents originals del fons de la Fundació Mercè Rodoreda.
La comissària ha desgranat que a la mostra han fet dialogar la literatura de Rodoreda, a través de cites seves per tota l'exposició, amb fotografies, olis, aquarel·les i peces audiovisuals i de dansa d'altres artistes. L'objectiu és reivindicar "la contemporaneïtat" de l'escriptora. Així mateix, hi ha algunes obres pictòriques d'ella.
Martí Sales és el responsable de la selecció dels projectes artístics de nova creació que s’han encarregat expressament per a l’exposició a Cabosanroque, Mar Arza, Carlota Subirós, Èlia Llach i Oriol Vilapuig.
Bosc
L'espai de la mostra al CCCB es presenta com un gran bosc que connecta orgànicament les diferents sales. Penalba ha dit que el bosc és metafòric i al·legòric i té molts significats. El Centre ha explicat que l’itinerari de l'exposició explora l'obra i l'escriptora mitjançant aquest símil amb els arbres: "les arrels literàries i vitals i l'experiència del desarrelament provocat per l'exili; els troncs vertebradors de la vivència de la guerra, troncs plens de grops i de mal; les branques que volen tocar els grans noms de la cultura occidental –escriptors, pintors i cineastes–; les capçades que acullen ocells i freguen el cel, i també les llavors, que acaben germinant i donant fruit en la imaginació d'un grup d'artistes visuals que creen peces ex novo, inspirades en l'obra de Rodoreda".
L'exposició sobre l'autora de novel·les com "La plaça del Diamant" o "Mirall trencat", es divideix en sis àmbits: Innocents, desig, quanta guerra!, cases i carrers, metamorfosis i ànima.
