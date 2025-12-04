El Museu Picasso dedica una exposició a Alfred Jarry i la seva influència en l'art i el pensament del segle XX
La mostra de l'equipament barceloní, que es podrà visitar fins a l'abril, posa el focus en l'humor i l'esperit rebel del creador d''Ubu roi'
Eli Don/ACN
A partir d’aquest dijous (4 de desembre) i fins al mes d'abril del 2026 el Museu Picasso de Barcelona acull ‘Ubú Pintor: Alfred Jarry i les arts’, una mostra que posa el focus en la influència que va tenir l’escriptor francès en l’art i el pensament del segle XX. L’exposició explora la figura del creador d’’Ubu roi’ - una obra que va sacsejar el París de finals del segle XIX amb el seu humor corrosiu i el seu esperit rebel -, reunint obres, llibres, obra gràfica i dibuixos, al costat de peces d'artistes del seu cercle, com Pierre Bonnard, Paul Gauguin, Henri Toulouse-Lautrec, Charles Filiger o George Rouault. També destaca l’impacte del dramaturg en els surrealistes - André Breton, Pablo Picasso, Joan Miró o Max Ernst-, i en el Collège de Pataphysique.
Alfred Jarry (1873-1907) va ser un escriptor francès fonamental per al naixement de les avantguardes del segle XX i precursor del dadaisme i el surrealisme. La seva obra més coneguda, ‘Ubu roi’ (1896), va ser una sàtira ferotge i grotesca contra la burgesia que va revolucionar el teatre i és considerada l’inici del teatre de l’absurd. La seva estrena va provocar un escàndol enorme i va fer famós Jarry, conegut des d’aleshores com “le père Ubu”.
Clau per a les avantguardes
L’empremta de Jarry va ser decisiva per a les avantguardes. Picasso, fascinat per l’esperit subversiu d’Ubú, i els surrealistes el van reconèixer com a precursor de la seva revolta poètica i el 1948, el Collège de Pataphysique va continuar el seu llegat. Més d’un segle després l’univers ubuesc continua ben viu, combinant la sàtira i la fantasia amb un excés que revela la veritat.
L’exposició, comissariada per Emmanuel Guigon, compta amb diferents sales distribuïdes en dos pisos amb obres de Pierre Bonnard, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Georges Rouault, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, André Breton, Max Ernst, Joan Miró, Le Corbusier, Francesc Català Roca, Pilar Aymerich, Colita o Hélène Delprat.
La mostra incorpora, a més, propostes contemporànies, com la de William Kentridge, que explora la vigència de les temàtiques que Alfred Jarry va tractar en la seva obra i els seus personatges despòtics, corruptes i totalitaris. La mostra inclou una part final amb la recepció de l'obra de l'escriptor a Catalunya.
Segons el comissari de l'exposició, inclou "obres mestres" amb un personatge, Ubu roi, que marca una "pauta essencial del segle XX". "És una exposició enorme en nou capítols", precisa.
Aymerich i l'antifranquisme
Pilar Aymerich explica a l'ACN que va entrar en contacte amb l'obra d'Alfred Jarry durant el franquisme. Ja a com a estudiant, Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, un "lloc antifranquista on es protegia el teatre i es traduïa al català l'avantguardisme europeu" va decidir portar l'obra 'Ubu rei' a la llengua catalana i dirigir el muntatge.
L'artista constata l'escàndol que va suposar l'obra a "l'època" i la vigència que té actualment, convertida ja en un "clàssic com ho pot ser Shakespeare". "És el que passa amb els clàssics, que sempre són actuals", rebla. En aquest sentit, li sembla especialment fer un acte de memòria coincidint amb el 50è aniversari de la molt de Franco i considera que enllaça "molt" amb el teatre català.
