Què puc fer aquest dijous a les 7 del vespre a Manresa?
La ciutat acull avui tres propostes culturals a la mateixa hora: un documental, un concert i la inauguració d'una exposició de fotografia
L'agenda cultural ofereix situacions com la que avui s'esdevé a Manresa amb la coincidència de tres activitats d'interès pràcticament a la mateixa hora. I dues d'elles gairebé sota el mateix sostre.
L'Espai Plana de l'Om té dos àmbits que aquest vespre estaran ocupats. A les 19 h, a l'auditori, començarà la projecció de "Mr. Nobody contra Putin", una nova sessió del cicle El Documental del Mes, i un quart d'hora més tard, a l'annex espai expositiu s'inaugurarà l'exposició "Àlbum" del fotògraf manresà Ton Granero.
També a les 19 h, i a la sala petita del Kursaal, s'iniciarà el concert de la cantautora alacantina Inma Serrano, una nova proposta del cicle El Club de la Cançó.
Les propostes
EL DOCUMENTAL DEL MES
"Mr. Nobody contra Putin"
Espai Plana de l'Om - Auditori
19 h, entrada lliure
Documental dirigit per David Borenstein sobre l'adoctrinament a les escoles russes a partir de la invasió d'Ucraïna. Un professor de la ciutat miner de Karabash va enregistrar d'amagat aquesta perillosa transformació de les aules en centres de reclutament militar. Va guanyar el Premi Especial del Jurat-Documental (World Cinema) al darrer Festival de Sundance.
EXPOSICIÓ DE TON GRANERO
"Àlbum"
Espai Plana de l'Om - Sala d'exposicions
19.15 h, inauguració, entrada lliure
Obert fins al 28 de desembre, cada dia excepte de dilluns de 17.30 a 20.30 h
Mostra de fotografia del manresà Ton Granero, que viu a Vic des de fa més de quaranta anys. Tres tríptics, tres díptics i sis fotografies, amb marcs digitals, serveixen a l'autor per transcendir del dia a dia personal i laboral cap al relat de la col·lectivitat.
CONCERT D'INMA SERRANO
Trenta anys de carrera artística
Sala petita del Teatre Kursaal
19 h, 15 euros (12 euros amb descompte)
La cantautora alacantina repassarà tres dècades de carrera artística en la seva quarta visita a la ciutat per participar en el cicle El Club de la Cançó. Veu i guitarra al servei d'un repertori amb èxits com "Cantos de sirena" i les versions de l'havanera "La paloma".
La informació d'aquestes i la resta de les activitats més destacades de l'àmbit de la Catalunya Central es poden consultar cada dia a l'agenda que publica Regió7.
