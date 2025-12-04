La tornada del rei
Rosalía, eclipsada: els cantants i cançons més escoltades a Spotify Wrapped 2025
L'esperat Spotify Wrapped és l'informe anual amb què la companyia sueca detalla els hàbits de consum dels seus més de 700 milions d’usuaris
Alexandra Costa
La corona de la música en streaming té un nou amo, o més ben dit, ha tornat a les mans de qui la va ostentar en el passat. Després d’un parèntesi de dos anys en què Taylor Swift va dominar el panorama musical global, l’artista porto-riqueny Bad Bunny ha recuperat la seva hegemonia absoluta. Segons les dades revelades per la plataforma, el «Conejo Malo» se situa novament com l’artista més escoltat del món en aquest 2025. Les xifres que recolzen aquest lideratge són astronòmiques, i arriben a més de 19.800 milions de reproduccions, una fita que reafirma la vigència infrangible de la música urbana llatina a nivell internacional.
Aquestes dades es desprenen de l’esperat Spotify Wrapped, l’informe anual amb què la companyia sueca detalla els hàbits de consum dels seus més de 700 milions d’usuaris. Aquest resum, convertit ja en una tradició digital viral, ha deixat patent que la competència al cim és ferotge. La nord-americana Taylor Swift, reina indiscutible del 2023 i 2024, ocupa ara la segona posició. Completen aquest prestigiós podi global The Weeknd en tercer lloc, seguit pel raper Drake i, tancant el top 5, la cantant Billie Eilish.
Èxits virals i àlbums que van definir l’any
Tot i que Bad Bunny lidera en artistes, la cançó que ha sonat en bucle a tots els racons del planeta té altres protagonistes. El tema «Die With A Smile», la poderosa col·laboració entre Lady Gaga i Bruno Mars, s’ha alçat amb el títol de la cançó més reproduïda del 2025, acumulant la impressionant xifra de 1.700 milions de reproduccions. La llista d’èxits globals continua amb ‘Birds of a Feather’ de Billie Eilish i el fenomen ‘APT’. de Rosé juntamrnt amb Bruno Mars.
Respecte als discos complets, la preferència de l’audiència torna a inclinar-se cap a Puerto Rico. L’àlbum més escoltat de l’any ha sigut ‘Debí echar más fotos’, de Bad Bunny. A aquest el segueixen produccions diverses com ‘KPop Demon Hunters’ i l’aclamat treball de Billie Eilish, ‘Hit me Hard and Soft’. També apareixen en el rànquing global treballs com «SOS Deluxe: LANA» de SZA i «Short n' Sweet» de Sabrina Carpenter, demostrant una gran varietat de gèneres a la cúspide del consum musical.
L’ascens de Quevedo i la situació de Rosalía
Centrant la mirada en el mercat d’Espanya, la tendència global es replica parcialment, mantenint Bad Bunny com el favorit indiscutible. No obstant, el talent local ha fet un cop sobre la taula. Quevedo ha protagonitzat un ascens meteòric, escalant des de la cinquena posició que ocupava el 2024 fins a convertir-se en el segon artista més escoltat al país, i deixa el tercer lloc per a Myke Towers. Els discos més reproduïts en territori espanyol han sigut el ja esmentat de Bad Bunny, «Borondo» de Beéle i «Buenas noches» de Quevedo.
Resulta cridanera la posició de Rosalía en aquest balanç anual. L’artista catalana, habitualment omnipresent, surt tímidament en el rànquing d’artistes espanyols amb més projecció a l’estranger, ocupant el cinquè lloc. Aquesta llista d’exportació musical la lidera el raper mallorquí Rels B, seguit per Quevedo, Enrique Iglesias i Alejandro Sanz. La ubicació de l’autora de Motomami té una explicació lògica vinculada al calendari: el seu nou tema, «Lux», es va estrenar fa tot just unes setmanes, impedint que acumulés el volum d’escoltes necessari per competir en les llistes generals anuals. Per tant, la seva presència és testimonial en comparació amb anys anteriors.
Quant a les cançons favorites a Espanya, després de ‘La Plena’, els usuaris s’han decantat per ritmes ballables com «Capaz (merengueton)» d’Alleh i Yorghaki i ‘VeLDÁ’, una altra col·laboració que inclou Bad Bunny.
Pòdcasts líders i accés a les estadístiques personals
El format d’àudio parlat continua consolidant-se com una opció d’entreteniment prioritària. A nivell mundial,The Joe Rogan Experience« manté el seu lideratge infrangible per sisè any consecutiu. A Espanya, l’humor regna als auriculars. El pòdcast ‘La Ruina’, conduït per Tomás Fuentes i Ignasi Taltavull, ha aconseguit la medalla d’or, i ha superat els veterans Andreu Buenafuente i Berto Romero, que ocupen la segona plaça ambNadie sabe nada».
Per a aquells usuaris que desitgin consultar les seves pròpies mètriques, el procés és molt intuïtiu. Únicament és necessari tenir l’aplicació actualitzada al dispositiu mòbil. A l’accedir-hi, una pestanya distintiva amb el nom de Wrapped convidarà a descobrir les fases musicals travessades durant l’any, els minuts totals d’escolta i les cançons favorites. A més, la plataforma genera automàticament llistes de reproducció personalitzades, facilitant que cada usuari comparteixi la seva identitat musical a les xarxes socials. En cas de no visualitzar l’opció a l’app, també és possible accedir-hi a través de la web oficial de Spotify.
