Rosalía oferirà a l'abril quatre concerts al Palau Sant Jordi per presentar ‘Lux’
El tour de la cantant passarà per París, Madrid, Londres, Berlín, Nova York o Buenos Aires
ACN
Rosalía ha anunciat aquest dijous les dates de l'esperada gira del seu disc 'Lux' i oferirà quatre concerts al Palau Sant Jordi els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril. El tour arrencarà el 16 de març a Lió i la darrera data anunciada és el 3 de setembre a Sant Juan de Puerto Rico. La cantant també passarà per Madrid, amb quatre dates al Movistar Arena el 30 de març i l'1, 3 i 4 d'abril. La gira del seu recent àlbum també passarà per Londres, Berlín, Miami, Nova York, Boston, Toronto, Bogotà, Buenos Aires o Ciutat de Mèxic. L'11 de desembre es posaran a la venda les entrades pels concerts de Barcelona i Madrid. Live Nation ha explicat que és la seva gira "més ambiciosa" amb 42 dates en 17 països i "una posada en escena prometedora".
Produïda per Live Nation, 'Lux tour 2026' començarà el 16 de març a Lió al LDLC Arena, amb actuacions a França, Suïssa, Itàlia, Espanya, Portugal, Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Canadà, Colòmbia, Xile, Argentina, Brasil, Mèxic i Puerto Rico, abans d'acabar el 3 de setembre a San Juan, al Coliseu de Puerto Rico.
42 dates i 17 països
Live Nation ha explicat que es tracta de la seva gira "més ambiciosa fins a la data" amb 42 dates en 17 països i "una posada en escena prometedora que materialitzarà el seu treball més elogiat fins a la data".
El 9 de desembre es posaran en prevenda a les 10 del matí les entrades pels concerts de Madrid del 30 de març i l'1 d'abril i de Barcelona del 13 i el 15 d'abril. A les 11 del matí del mateix dia es posaran a la venda les entrades pels concerts de Madrid del 3 i 4 d'abril, i els de Barcelona del 17 i 18 d'abril.
Quan surten a la venda les entrades?
Les entrades pels concerts del 30 de març (Madrid), 1 d'abril (Madrid), 13 d'abril (Barcelona) i 15 d'abril (Barcelona) sortiran a la venda l'11 de desembre a les 10h a livenation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés, mentre que les entrades pels concerts del 3 d'abril (Madrid), 4 d'abril (Madrid), 17 d'abril (Barcelona) i 18 d'abril (Barcelona) estaran disponibles a partir del dijous 11 de desembre a les 11.00 en els mateixos punts de venda.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes