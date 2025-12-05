El Amante Virgen presentarà noves cançons i repassarà el seu repertori en el concert d'aquest dissabte a El Sielu
La veterana banda manresana torna de nou a la sala on van celebrar el desè i el quizè aniversari: «Estem en un moment molt creatiu»
És un dels escenaris que més han trepitjat en els seus setze anys de vida. La veterana banda manresana El Amante Virgen, que es va formar el 2009, torna aquest dissabte a El Sielu, una sala on ja va celebrar el desè i el quinzè aniversari i que és «ideal per al nostre xou». Sumar anys implica estar viu i això és el que reivindica Toni Holgado, veu i baix d’un grup que comparteix amb Sergio Garcia (guitarra i veu), Valentí Holgado (guitarra) i Josep Maria Font (bateria): «Has de tenir molta il·lusió per la música perquè no és fàcil continuar i encara menys trobar sales. Però resistim i amb moltes ganes», explica.
El quartet, que des de la incorporació, el 2022, de Valentí Holgado i Josep Maria Font va acabar de trobar un so més dens i compacte, oferirà un concert que servirà per ensenyar les noves cançons de la banda. Serà, diu, una nit que anirà «més enllà d’un revival. Estem en un moment molt creatiu». La prova són els últims quatre temes que el grup ha penjat darrerament a Spotify, No quiero bailar, Yo soy tu amo, Todo fue un error i Te comeré la boca i que sonaran en directe aquest dissabte a El Sielu. També, dos més que ja tenen a punt de pujar a la plataforma, una reversió d’El poder es hipnótico i la «molt personal», remarca Holgado, Que dirán de mi.
El concert, apunta, combinarà les noves cançons amb el repertori d’una banda amb cinc treballs editats: El Amante Virgen (2009), Yo no pienso (2012), Por ti (2017) i Sin nada, (2020) i Tu y yo (2023). L’any passat, el grup manresà va signar Orgull Vermell, el flamant himne de La Pirinaica.
Amb el rock alternatiu de base i amb un segell molt personal que exporta presència i actitud escènica, El Amante Virgen no defuig la ironia ni les crítiques en unes lletres que ballen del social al personal. El veterà frontman manresà té clar que «el rock d’autor fa anys que no passa el seu millor moment i que, segurament, tocaríem més amb tributs o versions». Però, això, diu, s’escapa de l’essència d’un grup que adora el directe. Més o menys com ell.
Els darrers mesos, la banda manresana ha actuat un parell de cops a la Sala Zero de Tarragona, telonejant el grup de rock gòtic britànic The Snake Corps i la popular banda alemanya de post punk Escape with Romeo, amb qui ja van compartir escenaris fa un parell d’anys. Ells continuen assajant un cop a la setmana amb una idea: «continuar».
