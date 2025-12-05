Com era la vida durant la postguerra a Fonollosa?
Patrimoni Obert estrena aquest dissabte a La Fàbrica un documental que va del 1939 fins al 1963, quan es va abatre el darrer maqui, Caracremada
Dotze testimonis, majoritàriament entre 80 i 90 anys, són els principals protagonistes d'un treball que continua l'encetat amb la República i la Guerra Civil
Regio7
Dotze testimonis de la postguerra a Camps, Fals i Fonollosa són els principals protagonistes del nou documental que ha produït l’associació Patrimoni Obert i que s’estrenarà aquest dissabte en un acte que començarà a les 6 de la tarda a La Fàbrica. El període que inclou aquest treball de memòria històrica va des de l’endemà de l’entrada de l’exèrcit de Franco al municipi, el 1939, fins que es va abatre el darrer maqui, Ramon Vila, “Caracremada”, el 1963. La persona viva més gran que ha estat entrevistada té 99 anys, encara que durant el període de producció també es va parlar amb un supervivent de la Lleva del Biberó i posteriorment exiliat, que va morir recentment i que tindria cent-dos anys. La majoria dels protagonistes tenen entre 80 anys i 90 anys i, en el decurs del film, es donen a conèixer des de vivències personals a hàbits socials i activitats, ara poc conegudes, com el contraban.
La recerca i coordinació per fer possible aquest documental ha estat laboriosa i ha anat a càrrec d’un grup de voluntaris, implicats en la vida del municipi. Els responsables del guió final, gravació i edició són professionals que ja van participar en el primer dels documentals de Patrimoni Obert, que es va presentar a finals de juny a Fals sobre La república i la guerra civil al municipi de Fonollosa (1931-1939).
L’acte de dissabte també serà la presentació formal de Patrimoni Obert al nucli de Fonollosa. Els assistents podran visualitzar els dos documentals que s’han produït, cadascun dels quals té una durada lleugerament per sobre dels 30 minuts.
Patrimoni Obert uneix quatre municipis
Patrimoni Obert és un projecte destinat a la recerca, la catalogació i la difusió del patrimoni cultural i natural dels municipis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages, de manera integral i participativa. Va començar a caminar l’any passat i enguany s’han visibilitat d’una forma clara algunes de les seves iniciatives, com els tres Aplecs que s’han celebrat aquest mes d’octubre a Rajadell i Aguilar de Segarra, amb un important seguiment de persones interessades en conèixer sobre el terreny patrimoni material i immaterial poc conegut.
Com a continuació d’aquests aplecs, la setmana passada, més de quaranta alumnes de l’escola de Fonollosa van interpretar, en format de gran formació orquestral, diferents peces populars que va adaptar i dirigir el músic Manel Camp.
Abans, el mes de juny, es va fer el primer acte públic de l’associació a Fals amb l’assistència de més de 200 persones. Una part de l’activitat de l’entitat es pot veure en diferents apartats de la plataforma web patrimoniobert.cat que funciona com a repositori gràfic i documental dels quatre municipis implicats. L’associació treballa de forma coordinada amb els respectius ajuntaments i compta amb el suport d’altres institucions.
