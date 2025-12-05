Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Donallop apareix en nit de lluna plena a Manresa amb el disc "D Superlluna"

El projecte musical liderat per la mallorquina Joana Pol, manresana d'adopció, s'ha presentat avui a La Mallorquina Discos

El treball, pop intens i electrònic, l'edita la manresana Propaganda pel Fet i des d'avui ja es pot trobar a totes les plataformes

Joana Pol, aquesta tarda, abans de la presentació del disc a La Mallorquina Discos

Joana Pol, aquesta tarda, abans de la presentació del disc a La Mallorquina Discos / S.P.

D Superlluna és el títol del nou treball de Donallop, projecte musical liderat per la mallorquina Joana Pol, que avui ha vist la llum a totes les plataformes i que s'ha batejat públicament a La Mallorquina Discos. Joana Pol, que afaga el timó del grup, i Pere Bestard, manresans d'adopció, són els responsables de la botiga de vinils i cassets del carrer Sant Andreu, 14.

Editat per la manresana Propaganda pel Fet!, el nou disc de Donallop manté el pop com a pal de paller mentre aprofundeix en l’electrònica i els ritmes urbans. Són 10 noves cançons amb produccions de la mateixa Joana Pol, Pere Bestard, Jan Buxeda, Ariana Abecasis i Ed is Dead. La publicació, avui, no és casual: és nit de lluna plena. El format vinil es posarà a la venda en unes setmanes.

El vinil es podrà adquirir en unes setmanes

El vinil es podrà adquirir en unes setmanes / Promocional

D Superlluna arriba en un punt d'inflexió del duet, pel lideratge i l'exploració sonora, després de 15 anys, tres àlbums, un EP i més de 300 concerts. Les noves deu cançons s'inspiren en aquest fenomen astronòmic, quan la lluna plena es veu més gran i brillant que mai, per explorar relacions intenses i contradiccions emocionals. El relat del disc comença amb l’explosió de De Zero a Mil, es submergeix en l’intimisme de Carinyet, travessa contradiccions i excessos amb Qui te plora, Dèficit d’Atenció i Reina del Temps, i culmina en una catarsi amb Perdó.

La Mallorquina Discos, que es va inaugurar el juny, també exerceix d'oficina, i estudi de producció i gravació de la discogràfica promoguda per Pol i Bestard, Plas Plas records, creada el 2021 i que funciona com a plataforma cultural: contractació artística, gestió editorial i fabricació i distribució física i digital de discs. 

