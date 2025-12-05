Donnie Darko: una pel·lícula de culte del segle XXI torna a Bages Centre
The Atlantida Picture Show reprèn aquest divendres les sessions de mitjanit amb la cinta de Richard Kelly i un llargmetratge sorpresa
The Atlantida Picture Show recupera avui a Bages Centre les sessions de mitjanit amb la projecció de "Donnie Darko" (2001) i un llargmetratge sorpresa.
"Donnie Darko"
Estats Units, 2001. Ciència-ficció. 113 minuts.
Direcció i guió: Richard Kelly.
Intèrprets: Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze, Jena Malone, Mary McDonnell i Drew Barrymore.
Avui divendres, 5 de desembre, a les 21 h, a Bages Centre de Manresa.
Entrades a 6 euros a www.cinesbagescentre.com
El primer títol esdevingué una de les primeres pel·lícules de culte del segle XXI. L’òpera prima de Richard Kelly es convertí en l’objecte d’adoració de l’audiència cinèfila més inquieta i hipersensible.
El seu antiheroi és un noi introvertit amb una personalitat molt especial (la revelació del versàtil i excels Jake Gyllenhaal) que comença a tenir teòricament unes al·lucinacions després d’haver patit un incident. Un conill gegant i sinistre que prediu la fi del món, anomenat Frank, es converteix en el seu insòlit amic i company d’aventures. Donnie delira...o és un visionari?
El jove autor estatunidenc -va escriure i rodar el seu debut amb només 26 anys- ens sedueix i ens pertorba perquè és capaç d’enamorar-nos amb un còctel tan explosiu i ambivalent com impossible, en què conflueixen prodigiosament la ciència-ficció, el terror, el cinema adolescent, el drama psicològic i el romanticisme més evanescent. El resultat final es revela com una odissea psicodèlica, tan poderosa com insòlita, que ens transporta fins a una dimensió fantàstica que esmicola la realitat oficial.
Una experiència fascinant
Un devessall estrany i portentós de conceptes dramàtics i visuals definitivament singulars que determinen finalment que "Donnie Darko" sigui una experiència tan fascinant i absorbent com inclassificable. Una perla enigmàtica i màgica, oberta a les lectures més dispars, que ens descobrí un autor excepcional que, malauradament, no tornà a repetir en la seva trajectòria posterior -films com "Southland Tales" i "The Box"- la seva proesa inicial. Una fita del cinema nord-americà més diferent que no et pots perdre.
