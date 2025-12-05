Manresa organitza un diàleg sobre arts i drets humans amb Lídia Pujol, Joel Pla i alumnes de l’Escola d’Art
L'acte es farà el dimecres 10 de desembre a la llibreria Abacus de la capital del Bages on es podrà veure, també, una mostra del Taller de Gravat
Regio7
Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, l’Ajuntament de Manresa ha organitzat un diàleg sobre arts, cultura i drets humans que tindrà la participació de la cantant i creadora Lídia Pujol, de l’actor i pedagog teatral Joel Pla, i d’alumnes del Taller de Gravat de l’Escola d’Art de Manresa. L’activitat es farà el dimecres 10 de desembre a les 7 de la tarda a la llibreria Abacus de Manresa i s’emmarca en la commemoració dels 30 anys de la Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament.
La conversa girarà al voltant del paper de l’art en la defensa i la promoció dels drets humans per intentar respondre preguntes com aquestes: quin és el paper de l’artista davant les vulneracions de drets humans, com les creacions artístiques poden canalitzar experiències viscudes en contextos de conflicte o repressió, o quin rol té l’art en la participació social, la creació de comunitat i la construcció d’una cultura de pau. El format del col·loqui inclourà també un espai de preguntes obert al públics. L’entrada és lliure i oberta a tota la ciutadania.
Lídia Pujol
A més de participar en el diàleg, Lídia Pujol interpretarà tres cançons. Pujol compta amb una trajectòria que inclou treballs com laie (2003), Els amants de Lilith (2007), Mariam Matrem (2014), Iter Luminis, un camí orientat (2017), Conversando con Cecilia (2021) i Babel, dels fems i les flors (2024), que la consoliden com una creadora orientada a la transformació social i cultural.
Joel Pla
L’actor Joel Pla, fundador de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, aportarà la seva experiència en projectes comunitaris i inclusius, molts d’ells vinculats a persones amb discapacitat i a iniciatives de participació local. El seu compromís amb la pau i els drets humans es reflecteix també en la seva col·laboració amb l’Associació Catalana per la Pau i el Freedom Theatre de Palestina.
Taller de Gravat de l'Escola d'Art de Manresa
Per la seva banda, alumnes del Taller de Gravat de l’Escola d’Art de Manresa prendran part en el diàleg coincidint amb Alteritat, l‘exposició que han instal·lat a la mateixa llibreria, creada en motiu del Dia Internacional de les Persones Refugiades, una mostra que es podrà veure fins al 31 de desembre.
Declaració Universal dels Drets Humans
El 10 de desembre és el dia en què es commemora l’adopció de la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1948. L’Ajuntament de Manresa impulsa aquest diàleg a Abacus amb l’objectiu de donar visibilitat i continuar promovent els drets i les llibertats fonamentals, denunciar-ne les vulneracions arreu del món i fomentar la reflexió, l’educació i l’acció comunitària per avançar cap a una societat més justa, igualitària i respectuosa.
