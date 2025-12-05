Max Navarro, l'exconcursant d'OT vinculat a Manresa, publica el seu primer senzill 'Estrelles'
El que va ser el protagonista de Jan i Júlia del Kursaal va crear el tema, escrit íntegrament en català, dins l'acadèmia musical
Max Navarro, conegut per ser el protagonista del musical Jan i Júlia al Kursaal i exconcursant d’Operación Triunfo, ha publicat aquest divendres el seu primer single, titulat Estrelles. La cançó va néixer encara durant la seva etapa dins l’acadèmia del popular concurs musical de Prime Video, on la va començar a compondre al piano.
Els primers en escoltar-ne els esbossos van ser els seus companys de concurs, quan el tema encara estava a mig construir. Amb el pas del temps i ja fora del programa —del qual va ser el cinquè expulsat—, Navarro ha acabat de donar forma a la peça en estudi amb la producció de Roger Rodés i el músic Vic Mirallas.
Estrelles descriu el procés d’apropament entre dues persones que coincideixen en una festa, connecten i deixen que la química flueixi fins a acabar “veient les estrelles”. Amb aquest llançament, Navarro inicia oficialment el seu camí discogràfic, mostrant una faceta més íntima i personal del seu univers musical.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana