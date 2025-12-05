Nadales, jazz i valsos per celebrar Nadal al monestir de Sant Llorenç
L’associació Civitas Cultura fa 9 anys que organitza el cicle Pacem in Terris per acabar l’any. Aquest cop hi haurà tres concerts, que s’inicien dissabte amb la berguedana Coral Da Capo
Al monestir de Sant Llorenç, fundat l’any 983 a Guardiola de Berguedà, se celebra Nadal des de fa més de 1.000 anys i encara ara «hi ressona com els monjos i els veïns dels masos hi compartien la missa del gall». L’associació Civitas Cultura hi ha fet ja tradicional el cicle de concerts Pacem in Terris, que arriba a la novena edició. Toni Puig, coordinador del petit equip associatiu, assenyala que aquesta proposta crea «un clima amable i de família. El tema de la pau és etern i, encara que s’hagi frivolitzat, aquí hem aconseguit aplegar una comunitat cultural sensible als problemes de món, i ho compartim a través de la música».
En aquesta edició hi haurà, a més dels concerts habituals de Nadal i de final d’any, un pòrtic aquest dissabte amb El poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Es tracta d’una proposta de la berguedana Coral Da Capo, que, segons Puig, «serà molt entranyable, perquè és el gran poema que explica la tradició catalana de Nadal, des d’una emoció personal». El seu vers preferit d’aquesta obra és «Ai, ai, aire d’aquesta nit», perquè «resumeix amb senzillesa, una celebració que tant pot ser viscuda des de la fe cristiana, com des de la tradició, o des de les festes del solstici».
Una dotzena de nadales
Jaume Fígols assumeix el paper de rapsode i la Coral Da Capo intercalarà nadales al mig de la narració del poema. La formació berguedana, que aplega una quinzena de cantants i és dirigida per Rosa Rodríguez, ha escollit una dotzena de cançons ben tradicionals: des de Santa Nit a Adeste Fideles, ja habituals en el seu recorregut nadalenc pel carrer Major de Berga (que aquest any serà el dissabte 20 de desembre d’11.30 a 12.30 h); i també ha fet noves incorporacions com una versió moderna d’El rabadà, El cant dels ocells i La non non.
La Coral Da Capo recull la tradició d’interpretar El poema de Nadal que ja s’havia fet anys enrere al Patronat de Berga. En aquesta ocasió també hi haurà cita a la capital berguedana: els Da Capo hi portaran l’obra nadalenca de Sagarra el diumenge 21 de desembre (18 h), al Casal Cívic i Comunitari de la plaça de Sant Joan. L’entrada serà amb taquilla inversa.
Un professor d’OT
Al monestir de Sant Llorenç, on fins i tot han celebrat Nadal en temps de pandèmia, ofereixen concerts «amb molta qualitat i de petit format», destaca Toni Puig. En aquest nou cicle de Pacem in Terris, el concert de Nadal (20 de desembre) serà a càrrec de JOC Jazz Quartet, amb la veu de crooner de Joan Carles Capdevila, qui ha estat professor de l’acadèmia del programa Operación Triunfo. El concert de final d’any farà el monestir «una petita Viena» amb l’actuació de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48.
La programació
«El poema de Nadal», amb la Coral Da Capo. La narració de l’obra de Sagarra, a càrrec de Jaume Fígols, combinada amb les nadales que cantarà la berguedana Coral Da Capo. Dissabte 6 de desembre, 18 h. 12 euros.
Concert de Nadal amb JOC Jazz Quartet. Joan Carles Capdevila aposta per la faceta com a crooner, amb Francesc Capella, piano; Joan Motera, contrabaix; i Xavi Hinojosa, bateria. Dissabte 20 de desembre, 18 h. 16 euros.
Concert de final d’any amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. La formació especialitzada en el repertori per a cordes oferirà valsos, polques i melodies nadalenques. Dissabte 27 de desembre, 18 h. 16 euros.
Dissabte 6 de desembre també s’inaugurarà l’exposició de Diorames nadalencs de Rosa Boixader, que es podrà visitar fins al 27 de desembre, en els horaris de les visites guiades (dissabtes, diumenges i festius, 10, 11 i 12 h) i abans dels concerts. Artista i actriu, Boixader construeix cada Nadal un diorama des de fa més de 30 anys, recreant diferents paisatges.
