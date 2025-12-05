El projecte Visuals, que impulsa la creació local, estrena dos nous curtmetratges a Manresa
"Tant és que sigui dilluns", de l'artesenc Yasin Espuny i "Somiatruites", de la manresana Laia Borràs es veuran dissabte 13 de desembre a la Plana de l'Om
Visuals, que des del 2008 ha generat 42 produccions, ha rebut aquest any el Premi Nunes de la Federació Catalana de Cineclubs al millor fet cineclubista del 2024
Regio7
La 17a edició de Visuals, el projecte conjunt de l’Ajuntament de Manresa i Cineclub Manresa per impulsar la creació audiovisual local, estrenarà el dissabte 13 de desembre a l’Auditori de la Plana de l’Om els curtmetratges Tant és que sigui dilluns, de Yasin Espuny, i Somiatruites, de Laia Borràs. Visuals, que des del 2008 ha generat 42 produccions, ha rebut aquest any el Premi Nunes de la Federació Catalana de Cineclubs al millor fet cineclubista del 2024.
Tant és que sigui dilluns, de Yasin Espuny, és un retratat minimalista i emocional sobre dos amics units per un ritual tan senzill com inalterable: prendre un cafè junts cada dilluns. A la cafeteria gairebé deserta on es troben, Tom i Lia intenten recordar l’origen de la seva amistat, però cap de les versions coincideix. Entre comentaris irònics, silencis carregats i un cambrer que sembla conèixer la resposta millor que ells, el diàleg esdevé una exploració sobre la memòria, el pas del temps i els petits detalls que construeixen els vincles humans.
Yasin Espuny, nascut a Artés i instal·lat a Barcelona, n’és el director i creatiu audiovisual. L'apassiona convertir idees en imatges des de múltiples disciplines: direcció, escriptura, muntatge, tractament de color, disseny i 3D. Ha realitzat curtmetratges, videoclips i visuals de marca orientats a connectar amb diferents públics i a perdurar en la memòria de l’espectador.
Per la seva banda, Somiatruites, de Laia Borràs, planteja un univers on realitat i imaginació es desdibuixen. A partir d’imatges, metàfores i jocs visuals, el curtmetratge proposa una immersió en un fragment de ment on costa distingir què és real i què no. El film convida l’espectador a preguntar-se sobre el que és real i què no i que necessita que ho sigui.
La directora Laia Borràs (Manresa, 1998) és graduada en Cinema i Mitjans Audiovisuals per l’ESCAC, especialitzada en guió. Ha treballat en projectes audiovisuals com la sèrie Now and Then (Apple TV), i té experiència en entitats com la Barcelona Film Commission, el Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona i diversos ajuntaments. Enguany ha estat membre del jurat del Festival de Cinema Queer de Weiterstadt (Alemanya) i ha participat com a ponent en el cicle de Visibilització del lesbianisme a través del cinema del Festival Clam.
Visuals
Visuals va néixer l’any 2008 amb l’objectiu d’impulsar la creació audiovisual a Manresa i contribuir a la consolidació d’una xarxa professional sòlida i de proximitat. Al llarg de les seves 16 edicions, el programa ha propiciat la connexió entre persones vinculades al món audiovisual i ha donat lloc a 42 treballs, alguns dels quals han tingut recorregut en certàmens i festivals de cinema dins i fora del país. El projecte s’ha consolidat així com un espai de referència per al talent emergent i per a la promoció de noves veus creatives i el mes d’octubre passat va rebre el Premi Nunes de la Federació Catalana de Cineclubs al millor fet cineclubista del 2024 en un acte a la Filmoteca de Catalunya.
