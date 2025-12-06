Llibres
Un llibre revela joies amagades del romànic al Bages
El professor i escriptor Pere Bosch ha presentat a l'església romànica de Sant Esteve i Sant Sebastià "El Bages romànic"
Es tracta d'un llibre que proposa fins a 24 rutes per fer a peu a tota la comarca tot descobrint "joies amagades"
Amb el dia aixecant-se, el sol fent-se un lloc entre un mar de núvols prims i el fred característic de l'interior de les esglésies romàniques. No hi podia haver una millor postal que l'església romànica de Sant Esteve i Sant Sebastià, al castell de Sallent, per presentar el tercer llibre del professor i escriptor Pere Bosch, El Bages romànic. Un recull de 24 excursions que no són només rutes amb grans paisatges per indrets perduts, sinó que pretenen ensenyar a tots els caminadors algunes de les joies del romànic que perduren a la comarca.
Des de la majestuosa i coneguda església de Sant Vicenç de Cardona fins a la de Sant Jaume d'Onzinelles, que entra al grup de desconegudes per part de la majoria de la població, però també al de les que s'aguanten com poden. Tot això, sense oblidar altres espais amb molta història i particularitats, com l'església de Sant Martí de Mura, amb elements de tres segles diferents; la de Sant Cugat del Racó, amb estructura de creu grega; o la de Santa Cecília de Montserrat, que guarda pintures de l'artista estatunidenc d'origen irlandès Sean Scully.
Durant la presentació, Bosch ha reivindicat la bona feina que s'ha fet a moltes de les esglésies de la comarca, que s'han rehabilitat "gràcies a la bona feina que han fet els Amics de l'Art Romànic del Bages". Així i tot, ha volgut recordar que encara queda molta feina a fer, perquè "encara que n'hi ha algunes que estan molt ben restaurades, no és menys cert que moltes d'altres necessiten una actuació propera perquè si no cauran aviat".
Més que romànic
El romànic és l'art que centra les excursions que planteja Bosch, però com s'ha esforçat a remarcar, "no és l'únic que es pot descobrir en les diverses propostes". Prova d'això, és que la majoria de les rutes integren també altres estructures o espais amb un gran interès, des de la masia on es va cosir a trets Ramon Vila Capdevila, més conegut com Caracremada, l'últim maqui català; la Cova de Sant Ignasi, un altre dels imprescindibles si es visita el patrimoni bagenc; o els aiguamolls de la Bòbila, un paratge natural i punt ornitològic destacat, ja que durant l'any hi fan parada més d'un centenar d'espècies d'aus.
El llibre presenta totes les rutes amb una mateixa estructura. Un primer perfil d'altitud general per donar una primera idea del desnivell positiu que comporta la caminada. Una caixa amb una breu descripció de la ruta així com dades igualment bàsiques com els quilòmetres totals, el desnivell positiu i una qualificació de dificultat. Finalment, s'accedeix a una nova descripció, ara molt més acurada i descriptiva que serveix de guia perquè tots els excursionistes que s'atreveixin a fer la ruta puguin seguir-la sense cap mena de problema ni risc a perdre's.