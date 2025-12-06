Noemí Pasquina, l'exemple que les dones també porten la batuta
Formada com a violoncel·lista, la cardonina va ser la primera dona en guanyar el Concurs Internacional de Direcció d’Orquestra de Bucarest
Ja consolidada com a directora, actua aquest desembre al Palau de la Música Catalana
Mar Peñarroja Paz
La pandèmia va ser el punt d’inflexió per a Noemí Pasquina (Cardona, 1987). Violoncel·lista professional, va començar la seva formació musical com a directora durant la pandèmia: «No pensava dedicar-m’hi, però es van anar obrint portes i les vaig anar creuant», diu. Portes com el primer premi del 6è Concurs Internacional de Direcció d’Orquestra de Bucarest, que va guanyar el 2024, i que la va convertir en la primera dona guardonada. Actualment consolidada com a directora, ha actuat en escenaris nacionals com internacionals i, aquest pròxim 16 de desembre, juntament amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, ho farà al Palau de la Música Catalana.
Pasquina es va formar en música clàssica al Conservatori de Manresa i va escollir com a instrument el violoncel. «La meva mare, pianista de clàssica, i el meu pare, baixista i guitarrista de modern, tocaven com a artistes amateurs i em van oferir la possibilitat d’estudiar música», explica. En acabar la carrera, la violoncel·lista va continuar preparant-se un any fent master classes, sessions individuals amb diversos professors, per a decidir amb qui volia continuar els estudis. La decisió final la va portar a Holanda, on va cursar el màster. «És necessari trobar algú que t’aporti el que et fa falta. A més, l’estranger genera una incomoditat a la qual un s’ha d’adaptar i en el món de la música és imprescindible aprendre a ser flexible», assegura.
La cardonina es podria haver quedat a Holanda, on des del tercer any d’estudis ja treballava en el món orquestral, però, i tot i que trigaria un any a recuperar el volum de feina que tenia a Holanda, volia tornar. Espanya compta amb una orquestra per comunitat autònoma, - a part de formacions privades -, però el valor cultural que l’estat dona a la música és menor que en d’altres països. A Alemanya, per exemple, cada ciutat té una orquestra simfònica i a Veneçuela hi ha El Sistema, un programa per formar una orquestra d’estudiants a cada poble, «com si fos un equip de futbol», explica Pasquina. «Aquí hi ha menys oportunitats i no tenim ni la quantitat ni la qualitat d’orquestres que podríem tenir», continua.
Tot i que l’oferta sigui menor, la cardonina ha tingut l’oportunitat de treballar amb nombroses orquestres a escala estatal i internacional, tant en el paper d’instrumentista com en el de directora. Els seus primers passos portant la batuta van ser arran de guanyar un concurs per ser directora assistent a Extremadura, amb qui continua col·laborant i a la Simfònica de Cardona. La seva consolidació, però, va arribar el 2024, amb el concurs de direcció de Bucarest. «El repertori era de Txaikovski, em va semblar assumible», explica. Amb el primer premi, Pasquina es va convertir no només en la primera persona de nacionalitat espanyola en guanyar el concurs sinó en la primera dona a obtenir-lo. «A mi, la paraula director em surt en masculí», diu, «en deu anys de trajectòria només m’ha dirigit una dona».
La violoncel·lista és molt conscient que no es pot desvincular el nivell professional de la història social, «que defineix la figura de líder o, en aquest cas, de director, com a masculina», però assegura, també, que existeixen iniciatives per a potenciar la paritat: «m’han convidat a llocs per l’interès en què hi hagués presència femenina i, tot i que vull que em convidin per les meves capacitats artístiques, entenc que he de fer de referent».
Referent tant per a les futures directores com per als músics a qui dirigeix. «La feina d’un director no dista tant de la d’un periodista: ha de saber comunicar», assegura Pasquina. Per a l’artista, la música és un diàleg a tres bandes entre l’obra, els artistes i el públic on el director n’és el canal.
«Com a instrumentista només veus escrites les teves notes, però com a directora veus escrit tot el que passa. La partitura general em captiva, és una de les coses que em va enganxar més de la direcció», assegura. Però poder comunicar implica conèixer i, per això, davant del dubte, Pasquina sempre pregunta als músics: «No conec tant els metalls i sempre és bonic que un director s’interessi per la naturalesa del teu instrument», diu.
És precisament aquesta capacitat de diàleg el que diferencia un bon director: «cada orquestra té el seu tarannà i ha d’entendre’t a tu i el teu gest», explica. Nogensmenys, el diàleg no sempre és igual: «Als músics entrenats, no cal que els expliquis com funciona l’instrument, però els falta energia. Els joves, en canvi, no tenen por de res. En el seu cas, les ganes superen les dificultats tècniques i es llancen amb tu a la piscina», continua.
Noemí Pasquina té clar que vol continuar evolucionant com a directora. Aquesta temporada treballa amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, la de Córdoba i la d’Extremadura. També té projectes a Montpeller i, arran de premi, a Romania. A més, pròximament se’n podrà gaudir al Palau de la Música Catalana «el millor escenari on he tocat» (16 de desembre i 9 de gener) i a La Fact, a Terrassa (26 de desembre). El seu somni de dirigir al Carnegie Hall de Nova York, però, haurà d’esperar.
