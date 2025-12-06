Por, guerra i esperança: les cartes d’un manresà de Franco
Montserrat Torra publica a Memoria.cat les 140 lletres que el seu tiet Daniel va enviar al seu germà Albert entre el convuls 1937 i el 1950
En una carta del 17 d’octubre del 1937, Daniel Torra i Ferrer escriu al seu germà Albert reportant-li les vicissituds de la fugida de Manresa. Només tenia disset anys, però el Comitè Revolucionari el va detenir i el va interrogar al Casino. Un cop recuperada la llibertat unes hores després, el seu pare, l’impressor i llibreter Ramon Torra i Pujol, va buscar la manera que pogués deixar la ciutat pel perill evident que corria la seva vida. En la lletra escrita des de Sant Sebastià, contava el següent: «Referente a mis dificultades y peripecias para pasar la frontera, realmente no tuvimos que franquear graves obstáculos, pero las jornadas fueron muy difíciles y duras. Yo salí de Manresa con una inusitada precipitación, pues una hora después de salir del despacho estaba ya sentado en un camión, incomodísimamente, entre sacos de sal y cajas de madera, que me llevó a un bosque cercano a san Lorenzo de Moruñs, pasando por Solsona. Eso sí, tuvimos la suerte, los del camión y yo, de que en todo el trayecto ni al cruzar ninguna población, incluso Solsona, nos detuvieran exigiendo la documentación».
La filla de l’Albert i neboda del Daniel, Montserrat Torra i Puigdellívol, ha transcrit i publicat en format digital aquesta i 139 cartes més del tiet adreçades al pare que s’erigeixen en un relat entrellaçat de les cuites personals i els fets històrics que van marcar la vida de milions d’homes i dones durant els anys 30 i 40 del segle XX. Un treball que s’allotja al portal memoria.cat de l’Associació Memòria i Història de Manresa.
«Quan va morir el meu pare, vam trobar un paquet on posava ‘Cartes del temps de la guerra’», explica Torra: «moltes eren del tiet Daniel, que era tres anys més jove». Quan va esclatar la guerra, Albert Torra i Ferrer (1916-2000) va anar a França i al País Basc per incorporar-se a l’exèrcit del bàndol revoltat. El Daniel (1919-2012) va emprendre el mateix camí després de la mala experiència relatada, però no va poder anar al front fins que va complir els 18. A la guerra, però, no van arribar a coincidir i la correspondència es va perllongar més enllà de la victòria feixista, ja que en Daniel va anar a la Unió Soviètica a combatre en la División Azul i no es va llicenciar fins a l’any 1953. La darrera carta és del 22 de febrer del 1950 i el tiet de la Montserrat parla de llibres i d’un encàrrec editorial. Els dies de trinxeres i fusells ja quedaven, afortunadament, molt lluny.
Una obra de la "magnífica" Greta Garbo
El Daniel i l’Albert eren fills de la barcelonina Teresa Ferrer i del cardoní Ramon Torra i Pujol, propietari de la Impremta de Sant Josep i de la Llibreria Torra, de Manresa. «Van créixer envoltats de llibres», explica Montserrat Torra, filla de l’Albert.
En una carta tramesa el 29 de maig del 1942 des de Rússia, Daniel parla de la mort de l’intel·lectual Stefan Zweig, que va tenir lloc el 22 de febrer. «Ha sido lamentable su muerte, pero está en su favor el haber sido consecuente. Creía en el suicidio y se ha suicidado. No se puede, en realidad, pedirle más».
Daniel també parlava de cinema. En una carta enviada des d’Ávila al germà que viu a Gijón, el 9 de febrer del 1938, titlla de «Pirandel·lada» un film basat en «Tal como tu me deseas» interpretada per la «magnífica» Greta Garbo.
Evasió i victòria
La carta esmentada a l’inici del text ja va aparèixer temps enrere en un altre web de memoria.cat dedicat a testimonis de persones que van passar de la zona republicana a la franquista. En la missiva, Daniel va continuar explicant: «Y sin ninguna novedad a las 2 de la mañana del día 30 de septiembre tomaba posesión de unos espesos y abruptos matorrales, oculto entre los cuales pasé 18 horas interminables. De manera que salí de San Lorenzo el día 30 entre las 7 y media y las 8 de la tarde. Nuestra expedición tardó tres días más en pasar la frontera y llegábamos a San Julián de Andorra el día 3 de octubre. La penúltima jornada sobre todo, o sea en la que cruzamos con agua hasta las caderas el río Segre fue durísima. Hacía mucho frío y llovía torrencialmente. Los prados que circundan el río, repletos de torrentes que iban llenos de una corriente impetuosa, unos y otros cargados de barro, dificultaron mucho nuestra marcha, pero gracias a Dios no pasó nada lamentable a excepción de nuestro aspecto».
Poques setmanes després, Daniel parlava del final de la guerra: «Referente a eso de que esto se acaba, creo que sí… pero que no. Que te crees tu eso, pero que no es eso. En fin, ya veremos y como dices bien Dios quiera que sea pronto». Com és sabut, encara quedava més d’un any de mort i destrucció i la irrupció de les tropes rebels a Catalunya posant el llacet de la victòria feixista.
«Hi ha moltes cartes del temps de la guerra», explica Torra, però «durant la postguerra van continuar escrivint-se perquè el Daniel, casat i esperant un fill, se’n va anar amb la División Azul». En una de les cartes trameses des de terres russes, va escriure que «La guerra, pues es como todas, aunque un poco más guerra que las demás». I, malgrat l’horror que l’envoltava, el manresà descrivia la bellesa de la naturalesa: «Los cielos nocturnos rusos no tienen comparación con nada, y el paisaje parece que cada día sea distinto según la temperatura, la niebla, la nieve, el aire y ¿por qué no? el espíritu también, que no influye poco en todas las apreciaciones». D’aquella experiència en va escriure Daniel dinou cartes i un dietari que Montserrat Torra va publicar l’any passat amb el títol "Once meses en Rusia".
«El meu tiet va obtenir el càrrec d’alferes i amb 18 anys ja manava sobre una companyia de soldats», comenta l’autora del web. I, «amb sentit de l’humor», el seu parent «deia que sempre arribava als llocs quan ja havia passat el xou». El seu germà Albert va tornar a Manresa tot i que li va tocar acabar la mili després de la guerra i es va llicenciar l’1 de gener del 1941. «Mentre el Daniel va continuar a l’exèrcit, el meu pare ja en va tenir prou i va decidir dedicar-se a la feina i la família», afegeix. El soldat es va establir, amb la seva dona, a Tarragona. La proximitat i el telèfon van posar el punt final a la correspondència.
Manresa, sempre present
«Un tema que surt sempre són els manresans, la gent que coneixien, volien saber a qui s’havien trobat, si estaven bé, si s’havien casat, qui havia mort, quina adreça tenia aquest o l’altre, ...», apunta la biògrafa de la família: «Manresa sempre estava present a les cartes». De fet, encara en conserva 260 que «són dels amics, i unes 150 són de manresans».
Les 140 cartes que Daniel va enviar al seu germà Albert estan al fons de l’Arxiu de Manresa pel seu valor com a testimoni de la vida durant la guerra al bàndol franquista. Les que feien el camí invers estan desaparegudes.
