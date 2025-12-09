Chanel Terrero actuarà a l'entrega dels Premis Forqué
L'artista d'Olesa de Montserrat actuarà juntament amb Nil Moliner a la gala dels guardons de l'audiovisual espanyol
Europa Press
L'olesana Chanel Terrero serà una de les artistes encarregades de posar música a la 31a Gala dels Premis Forqué, que se celebrarà el pròxim dissabte 13 de desembre a IFEMA Madrid. L'artista de la regió central compartirà escenari amb Amaral, Chloé Bird, Jeanette, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo i Shaila Dúrcal.
Cinc duets i una actuació en solitari rendiran un homenatge melòdic i intergeneracional a l'audiovisual espanyol. En el cas de la cantant d'Olesa i exrepresentat d'Espanya a Eurovisió el 2022, cantarà juntament amb Nil Moliner.
La cerimònia, presentada per Cayetana Guillén Cuervo i Daniel Guzmán, reunirà els artistes més reconeguts del panorama musical de les últimes decàdes Egeda, l'entitat sense lucre per la gestió de drets dels productors audiovisuals, va crear aquests guardons el 1996 amb l'objectiu de difondre la importància de la indústria audiovisual i cinematogràfica espanyola, implusar la figura del productor i premiar cada any les millors produccions espanyoles pels seus valors tècnics i artístics.
