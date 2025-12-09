Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Damià Timoner, guitarrista i compositor, contra Rosalía: "Estic d'acord amb els que creuen que la cantant ja no s'escoltarà d'aquí cinc anys"

El músic mallorquí comparteix el que creu que serà el futur de la cantant de Sant Esteve Sesrovires

El músic Damià Timoner, a l'esquerra, i Rosalía, a la dreta

El músic Damià Timoner, a l'esquerra, i Rosalía, a la dreta / arxiu

Gabi Rodas

Palma

El guitarrista i compositor mallorquí Damià Timoner ha opinat en una entrevista amb El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, sobre la durabilitat de la música de Rosalía, assegurant que està d'acord amb els que creuen la cantant ja no s'escoltarà "d’aquí a cinc anys”.

Timoner recorda les paraules d’una periodista musical que, després de cobrir concerts al Sónar de Rosalía i Depeche Mode, va reconèixer que, tot i ser una gran fan de la cantant i considerar-la increïble sobre l’escenari, alguns dels seus temes ja li semblaven antics amb només dos o tres anys de vida.

En canvi, destacava que totes les cançons de Depeche Mode, algunes amb fins a 40 anys d’antiguitat, continuaven funcionant. Timoner afirma estar completament d’acord amb aquesta valoració.

