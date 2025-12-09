La salut mental en l'adolescència puja a l'escenari del Kursaal
La sala petita acollirà aquest dijous, 11 de desembre, l'obra de teatre "Pots ser tu, puc ser jo", i després de la funció es farà un col·loqui amb el públic
El teatre documental pujarà aquest dijous, 11 de desembre, a la sala petita del Kursaal amb motiu de la representació de l'obra "Pots ser tu, puc ser jo", que dirigeixen Joan Lluís Bozzo i Mariona Bosch. El muntatge tracta sobre la problemàtica de les malalties mentals en l'adolescència. La cita és per a les 19 h i les entrades es poden adquirir a un preu de 15 euros, 6 euros per als menors de 30 anys, a les taquilles i a kursaal.cat.
"Pots ser tu, puc ser jo" es basa en els testimonis personals d'un seguit de persones que han patit la realitat de les malalties mentals durant l'adolescència, ja sigui en primera persona a o través de l'experiència de familiars. En aquesta peça, dues mares i dues filles adolescents relaten les vivències de la depressió i el trastorn alimentari. Dos aspectes de la salut mental que tenen ramificacions en qüestions com l’assetjament escolar, els abusos sexuals, les xarxes socials, l’autoimatge, les autolesions i el suïcidi, una extensa problemàtica que afecta sovint tota la família de qui pateix. Mares i fills inicien un viatge catàrtic sense maquillar ni menystenir gens ni mica la situació, però amb un missatge d'esperança i de necessitat de demanar ajuda.
Després de la funció es farà una tertúlia conduïda per professionals d’ITA Salut Mental, amb la voluntat que tothom qui vulgui pugui comentar dubtes i preguntes suscitades per les situacions representades.
