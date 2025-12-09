Julià Guillamon, Eva Comas-Arnal i Marta Soldado, finalistes del Premi Amat-Piniella de literatura
El certamen reconeixerà els mèrits de l'obra guanyadora en un acte que tindrà lloc el proper 25 de febrer a l'Espai Plana de l'Om de Manresa
El Premi Amat-Piniella de literatura serà per a Marta Soldado, Eva Comas-Arnal o Julià Guillamon, la terna de candidats que Òmnium Bages-Moianès i l'Ajuntament de Manresa han fet pública aquest matí. La 26a edició del certamen se celebrarà el 25 de febrer del 2026 (19 h), en un acte a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa i el guanyador rebrà 2.000 euros i una escultura de Ramon Oms que representa el bust de l'escriptor manresà que dona nom al guardó. Prèviament, el 21 de gener, tindrà lloc la presentació de les tres obres finalistes a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino. Ambdues trobades són d'accés lliure i gratuït.
Eva Comas-Arnal (Gavà, 1975) és finalista del premi per la novel·la "Mercè i Joan", publicada per Proa. El títol al·ludeix a la relació que van tenir Mercè Rodoreda i Armand Obiols (Joan, en l'argot propi dels dos amants) en l'exili provocat per la victòria feixista a la Guerra Civil Espanyola. Els dos protagonistes de l'obra van formar part del grup d'intel·lectuals que van poder fugir de la dictadura refugiats al Château de Roissy-en-Brie, juntament amb Joan Oliver, Anna Murià, Francesc Trabal i Pere Calders, entre altres. L'amor entre la Rodoreda i Obiols, viscut a París, Bordeus i Llemotges, va cavalcar sobre l'onada d'una Europa convulsa que s'endinsava en el capítol més fosc i mortal de la seva història.
"El rellotge verd" de Julià Guillamon (Barcelona, 19629 remet a un rellotge que l'autor tenia als 80, uns anys de formació i descoberta del món d'un noi de família treballadora del Poblenou barceloní. Guillamon exposa en forma literària la peripècia personal en una ciutat on semblava que tot era possible, s'obrien bars per tot arreu i els joves volien experimentar amb la vida, l'art i la cultura. Publicat per Anagrama, el text és un relat d'iniciació d'un autor que ha acabat esdevenint un dels grans experts en la literatura catalana del país.
Marta Soldado (Terrassa, 1989) firma "Al bosc vermell, un cavall fuig" (Angle), una exploració de les relacions entre homes i animals a partir del periple d'un cavall de Przewalski a qui un soldat rus fereix en una cuixa, prop de la central nuclear de Txernòbil. El quadrúpede fuig, malferit, i se salva gràcies a la intervenció de l'Elena i el Sergi, que treballen a la zona d'exclusió estudiant la fauna que sobreviu afectada per la radiació. El cavall viatja per Ucraïna, Bielorrússia i Polònia i el lector l'acompanya percebent la seva pròpia raó, que no és humana.
Narrativa sobre moviments socials contemporanis
El Premi Amat-Piniella reconeix novel·les, llibres de memòries i dietaris escrits en català i que reflecteixen moviments socials contemporanis. El certamen es va iniciar l'any 2000 premiant obra inèdita, però va quedar desert dues vegades i el 2007 l'organització li va donar un tomb. A partir d'aleshores, es recompensa obra publicada, i en el seu palmarès hi ha noms com els de Jordi Coca, Jordi Puntí, Jordi Estrada, Monika Zgustova, Ramon Solsona i Imma Monsó. Soldado, Comas-Arnal i Guillamon s'afegiran a un llistat al qual l'any passat es va sumar el periodista Xavi Coral.
El jurat està format per Montserrat Caus (bibliotecària de la Biblioteca del Casino), la mestra Antònia Maria Gorgas, l'escriptor Jordi Estrada, l'escriptor i periodista Genís Sinca, la filòloga Teresa Torra i el periodista de Regió7 Toni Mata i Riu. Aquest grup de sis persones decidirà el nom del guanyador, a partir de la tria feta prèviament per una comissió lectora formada per membres de l'Ajuntament de Manresa, Òmnium Bages-Moianès, Biblioteca del Casino, Gremi de Llibreters, Associació Memòria i Història de Manresa i Associació Misteriosa Llum.
Concurs per als lectors
La Biblioteca del Casino organitza un any més un concurs per als lectors que vulguin llegir les tres obres finalistes. La convocatòria convida els participants a respondre tres preguntes, una per a cada llibre, i el nom del guanyador es donarà a conèixer durant l'acte de lliurament del premi, el 25 de febrer. Per prendre part en el concurs, cal anar a la biblioteca i demanar la butlleta de participació.
